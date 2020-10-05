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Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti: Churros Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İspanyol mutfağının enfes tatlılarından olan churros Türk mutfağındaki halka tatlısına benzerliğiyle dikkat çeker. Halka tatlısının şerbetsiz hali olarak da bilinen bu tatlı tarçın ve çikolatayla buluştuğunda ortaya enfes bir lezzet çıkar.

Tarçın ve Çikolatayla Neşelenen İspanyol Lezzeti: Churros Tarifi

İçindekiler

  • Her Evde Bulunan Malzemelerle Kolay Churros Tarifi
  • Churros Tatlısı Nasıl Yapılır?
  • Churros Tatlısı İçin Servis Önerileri
  • Çıtır Çıtır Churros Tatlısı İçin Bu Püf Noktalarına Dikkat
  • Churros Tatlısı Besin Değerleri

Görüntüsü, tadıyla gönülleri fetheden churros kızarmış bir hamur tatlısıdır. İspanya mutfağının en önemli lezzetlerinden olan bu tatlı, bugünlerde Türk mutfağında da büyük ilgi görmekte. Bu ilginin nedenlerinden biri de halka ve tulumba tatlısına çok benzemesi olabilir. Bu tatlılardan farkı şerbet yerine toz şekere bulanıp servis edilmesi ve üzerine de enfes çikolata sosu dökülmesidir. Çikolata ve tarçının buluştuğu bu lezzeti evde de yapabilirsiniz. Churros tatlı tarifini deneyerek misafirlerinize farklı bir tat sunabilirsiniz.

İspanyol tatlısı olan Churros adını “churra” koyununun boynuzlarına benzerliğinden alır. Çobanlar tarafından keşfedilen bu tarif bulunduğu günden beri dünyanın çeşitli bölgelerinde insanların damaklarını şenlendirmeye devam eder. Sizin de evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz churros tarifi seveceğiniz tatlardan biri olmaya aday! İster geleneksel yumurtasız haliyle çıtır çıtır ister yumurtalı ve içi yumuşak haliyle deneyebileceğiniz churros yapımını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Her Evde Bulunan Malzemelerle Kolay Churros Tarifi

Ana malzemesi un olan bu tatlı canınız tatlı çektiğinde tatlı krizine en iyi gelecek seçeneklerden biri olabilir çünkü her evde kolayca bulunabilecek malzemelerden yapılır. İşte Churros Tatlısı İçin gereken malzemeler:

Hamuru İçin

  • 1 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 60 gram tereyağı
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı su
    Yumurta hassasiyetiniz varsa ya da evinizde o an yumurta yok ise, aynı tarife herhangi bir ekleme yapmadan, yumurtasız olarak da hamuru hazırlamanız mümkün!
    Kızartmak için
  • 1,5 su bardağı sıvı yağ
    Servisi için
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1,5 yemek kaşığı toz tarçın

Churros Tatlısı Nasıl Yapılır?

  1. 4-6 kişilik olan bu tarifin pişme süresi 30- 60 dakikadır.
  2. Bir tencereye tereyağını ekleyip kısık ateşte iyice eritin. Eriyen tereyağının üzerine elediğiniz unu topak topak olmayacak şekilde yavaş yavaş ekleyin ve kavurun.
  3. Daha sonra tuzu ve suyu ekleyip güzelce karıştırın. Ardından yumurtaları teker teker ekleyip iyice karıştırın.
  4. Sıvı yağı derin bir tencerede iyice kızdırın. Hazırladığınız hamuru bir sıkma poşetine alın ve kızgın yağa sıkarak pişirin. Sıkma poşetiniz yoksa hamurunuzu uzun uzun keserek de kızartabilirsiniz.
  5. Pişirdiğiniz hamuru ocaktan alın ve başka bir kap içerisinde toz şeker ile toz tarçını karıştırın. Hazırladığınız unu şeker ve toz tarçın karışımına bulayın.
  6. Bir paket çikolatayı küçük parçalara ayırın ve cam bir kaseye aldığınız bitter çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun üzerinde benmari usulü eritin.
  7. Toz şeker ve toz karışımına bulanmış churrosu son olarak çikolataya batırarak beklemeden sevdiklerinizle paylaşın!

Churros Tatlısı İçin Servis Önerileri

Dünya genelinde genellikle kahvaltıda tercih edilen churros tatlısı çikolata sosuna batırılarak servis edilir. Ayrıca tarçın ve şekerli karışıma bulanarak da tüketilebilir. Yurt dışında sıcak çikolata champurrado ile de servis edilen bu tatlıyı süt ile de tüketebilirsiniz. Churros tatlısını çay ve kahveyle de deneyebilirsiniz.

Çıtır Çıtır Churros Tatlısı İçin Bu Püf Noktalarına Dikkat

Hamurun yapımı oldukça kolay olsa da biraz kol kuvveti gerektirdiğini söylemekte fayda var. Yumurtaların ayrışıp pişmemesi için tek tek ekleyip hamurla iyice karışmasını sağlamalısınız. Ayrıca hamuru soğuttuktan sonra yumurtayı eklemeye de dikkat etmelisiniz.
Churrosun lezzetli olması için az yağ çekmiş olması ve gevrek olması çok önemlidir. Churrosların dışı kadar içinin de pişmesi o çıtır lezzetini verir, bu nedenle kızgın yağda gereken süreyi tanımalısınız. Tatlınızı az yağ çekerek kızartmanın sırrı derin tencere ve gerçek anlamda kızmış bir yağdır. Yağınız ne kadar kızgın olursa tatlınız o kadar az yağ çeker ve çıtır olur. Churrosların sadece dışı piştiğinde yağdan almanız da doğru olmayacaktır. 3-4 dakika arasında hamurlarınızı alt üst ederek kızartmanız lezzet için önemli bir detaydır.
Son olarak churros tarifi için gerekli olan malzemeleri dikkatlice okuyup ölçülere uymalısınız.

Churros Tatlısı Besin Değerleri

İçinde işlenmiş şeker, un bulunan ve yağda kızartılan bu tatlı biraz yüksek kalorili. Diyette olanlar için güzel bir kaçamak olacak bu tatlının besin değerleri 100 gram için şöyle:

Enerji : 303,3 kalori
Yağ : 18,95 g
Karbonhidrat : 27,6 g
Protein : 5,49 g
Su : 45,1 g
Lif : 1,8 g
Kolestrol : 106 mg
Sodyum : 87,95
Potasyum : 226,51 mg
Kalsiyum : 24,9 mg
Demir : 2,65 mg

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