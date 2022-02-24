Tarife sarımsak girerse muhteşem olur: Sarımsaklı peynirli çörek tarifi

Yumuşacık hamuru, erimiş peyniri ve sarımsaklı tereyağlı lezzetiyle sizi baştan çıkaracak sarımsaklı peynirli çörek tarifi kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak! Üstelik mutfağınızda her zaman bulunan malzemelerle yapılacak bu tarifin hazırlanışı da çok kolay! Klasik poğaça hamuruna benzer şekilde yapılıyor ama sarımsak ile tadı muhteşem oluyor.

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

Çörek hamurunu hazırlamak için büyük bir kabın içine ılık su, ılık süt, toz şeker, instant maya ve tuzu koyup karıştırın.

Mayanın aktif hale gelebilmesi için bu karışımı yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirin.

Maya aktifleşince eritilmiş tereyağı ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Unu da azar azar ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye dek yoğurun.

Hamurun kurumaması için karıştırma kabının ağzını streç filmle örtün.

Mayalanması için hamuru 1 saat kadar dinlendirin.

Hamurunuz yeterince mayalanınca tezgahın üstüne un serpip hamuru tezgaha alın ve 1 dakika kadar hafifçe yoğurun.

Hamuru küçük parçalara ayırın. Hazırladığınız hamurdan 20'ye yakın beze elde edebilirsiniz.

Tüm çöreklerinizin mükemmel bir şekilde eşit olmasını istiyorsanız dijital mutfak terazisi yardımıyla 50-55 gramlık bezelere de bölebilirsiniz.

Her bir bezeyi avucunuzda hafifçe düzleştirip hamurun ortasına önceden doğranmış kaşar peynirinden koyun ve hamuru kapatın.

Çörekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Yumurta sarısını bir kasede 2-3 damla suyla açıp çırpın ve çöreklerin üzerine sürün.

Çörekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri altın sarısı rengini alıncaya kadar pişirin.

Çörekler pişerken sarımsaklı sosu hazırlayın.

Sos için maydanoz, oda sıcaklığındaki tereyağı ve sarımsakları robottan geçirin. Robot kullanmak istemezseniz maydanozu ince ince kıyın, sarımsakları havanda iyice dövün ve hepsini tereyağı ile harmanlayın.

Çörekler fırından çıkınca, hala sıcakken sarımsaklı sosu bir yumurta fırçasıyla çöreklere yedirerek sürün.



