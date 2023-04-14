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  4. "Tarih gibi kadınım" demişti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülendam'ı Işıl Yücesoy'un gençlik hallerini görenler inanamıyor

"Tarih gibi kadınım" demişti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülendam'ı Işıl Yücesoy'un gençlik hallerini görenler inanamıyor

14.04.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle izleyici karşısına çıkan Işıl Yücesoy, nostaljik paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı gençlik fotoğrafıyla görenleri hayret ettiriyor.

"Tarih gibi kadınım" demişti! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Gülendam'ı Işıl Yücesoy'un gençlik hallerini görenler inanamıyor

Işıl Yücesoy, performansının yanında paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir'in annesi Gülendam'a hayat veren oyuncu, gençlik haliyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Işıl Yücesoy, zaman zaman takipçilerini geçmişe götürüyor.

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Oyuncu Işıl Yücesoy'un paylaştığı gençlik fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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ALİCAN YÜCESOY'UN ANNESİ SANILIYOR

Birçok kullanıcı, Işıl Yücesoy'u meslektaşı Alican Yücesoy'un annesi sanıyor. Geçtiğimiz dönemde Alican Yücesoy konuyla ilgili esprili bir açıklama yapmış ve akrabalıklarının olmadığını açıklamıştı.

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Işıl Yücesoy'un yalnızca Meneviş Cılızoğlu adında bir kızı bulunuyor.

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Işıl Yücesoy Oyuncu Oktay Kaynarca karakteri meneviş cılızoğlu

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