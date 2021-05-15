Tarih kokan şehir Erzurum bahar renklerine büründü

Tarihi eserleri, mistik dokusuyla önemli turizm potansiyeline sahip Erzurum, ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi.

Kent merkezindeki Gar Meydanı, Lalapaşa Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı'ndaki park ve bahçeler, ilkbaharda açan çeşitli türde gül ve lalelerle farklı bir güzelliğe büründü.

Tarihi eserlerin yoğun bulunduğu bölgelerde çiçek açan ağaçlar da şehre renk kattı.

Kışın beyaza bürünen, ilkbaharda ise yemyeşil parklarında açan çiçeklerle kendine hayran bırakan tarihi kent, tüm güzellikleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin ardından ağırlayacağı ziyaretçilerini bekliyor.



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