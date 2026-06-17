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Tarih Yazdılar! Demokratik Kongo'dan ilk Dünya Kupası golü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupaları tarihindeki ilk gol sevincini Portekiz karşısında yaşadı. Tarihi golün hazırlayıcısı ise eskiden Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku oldu.

Tarih Yazdılar! Demokratik Kongo'dan ilk Dünya Kupası golü
Burak Kavuncu
Yoane Wissa

Yoane Wissa

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Newcastle United
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz ile karşı karşıya gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülke futbol tarihine geçen bir ana sahne oldu. İlk kez Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşayan Afrika temsilcisinde tarihi anın mimarlarından biri Beşiktaşlı Arthur Masuaku'ydu.

İLK DÜNYA KUPASI GOLÜNDE BEŞİKTAŞ ETKİSİ!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarih yazdı. Portekiz karşısında ağları havalandıran Afrika temsilcisi, Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü kaydederken bu tarihi anın başrolünde eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku yer aldı.

TARİHİ GOL WISSA'DAN GELDİ

Tarih Yazdılar! Demokratik Kongo dan ilk Dünya Kupası golü 1

Karşılaşmanın ilk yarısı Portekiz'in üstünlüğüyle geçilirken Demokratik Kongo, uzatma dakikalarında eşitliği yakaladı. 45+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Arthur Masuaku'nun yaptığı etkili ortaya yükselen Yoane Wissa, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

MASUAKU'DAN ADRESE TESLİM ORTA

Tarih Yazdılar! Demokratik Kongo dan ilk Dünya Kupası golü 2

Beşiktaş forması giyen deneyimli sol bek Arthur Masuaku, yaptığı asistle ülkesinin futbol tarihine geçti. Tecrübeli oyuncunun kusursuz ortası, Demokratik Kongo'nun Dünya Kupaları sahnesindeki ilk golünün hazırlayıcısı oldu.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİLER

Tarih Yazdılar! Demokratik Kongo dan ilk Dünya Kupası golü 3

Yoane Wissa'nın kaydettiği gol yalnızca skora denge getirmedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası tarihindeki ilk gol sevincini yaşayarak unutulmaz bir ana imza attı. Tarihe geçen golde eski Beşiktaşlı Masuaku'nun katkısı ise ülkede büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş dünya kupası masuaku Portekiz - Demokratik Kongo maçı
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