Tarihe yön veren şehirde müzik ve görsel şölen

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gökyüzü’nün Senfonisi konserinde Büyükşehir Belediyesi orkestrası Şef Kutay Maktay ve Başkemancı İrem Kırbay ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Knidos Antik Kenti’nde Meteor Yağmurları Gökyüzünün Senfonisi konseri ile aynı zamanda halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmurları da yaşandı. Konsere katılanlar tarihe yön veren Knidos Antik kentinde, güzel havada muhteşem bir konserle gökyüzündeki şöleni izleme fırsatı buldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında da Knidos Antik Kenti’nde Muğla Flüt Konçertosu konseri düzenlemiş, konser katılımcılardan yine yoğun ilgi görmüştü. 2300 yıl sonra Knidos Antik kentinde ilk konser verilmişti.

