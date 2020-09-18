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Tarihi alanların yönetimi için kanun teklifi verilecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da oluşturulacak alan yönetimlerinin yasal zemine oturtulması için, hazırlanan kanun teklifi hakkında bilgiler verildi.Tarihi yapılar ve arkeolojik sit alanlarına sahip olan Şanlıurfa’da, turizm bölgelerinde sürdürülebilir alan yönetimi oluşturulması amacıyla Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından bir yıla yakındır devam eden çalışma, düzenlenen toplantıda taraflara anlatıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa’nın çok büyük tarihi ve kültürel bir mirasa sahip olduğunu, keşfedilmemiş çok sayıda zenginliği bulunduğunu ancak, yetki karmaşası ve kaynak yetersizliğinden dolayı bu alanlarda sürdürülebilir bir alan yönetiminin henüz oluşturulmamış olduğunu hatırlattı.

Şanlıurfa’da oluşturulacak alan yönetimlerinin yasal zemine oturtulması için, hazırlanan kanun teklifi hakkında bilgiler verildi.
Tarihi yapılar ve arkeolojik sit alanlarına sahip olan Şanlıurfa’da, turizm bölgelerinde sürdürülebilir alan yönetimi oluşturulması amacıyla Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından bir yıla yakındır devam eden çalışma, düzenlenen toplantıda taraflara anlatıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa’nın çok büyük tarihi ve kültürel bir mirasa sahip olduğunu, keşfedilmemiş çok sayıda zenginliği bulunduğunu ancak, yetki karmaşası ve kaynak yetersizliğinden dolayı bu alanlarda sürdürülebilir bir alan yönetiminin henüz oluşturulmamış olduğunu hatırlattı. Bir yıla yakın zamandır profesyonel bir alan yönetimi oluşturmak için yerel yönetimlerin de dahil olduğu bir kurul ile çalışmalar yaptıklarını kaydeden Vali Erin, oluşturmak istedikleri alan yönetimlerinin yasal olarak yetki ve sorumlulukları bulunan, kendi kadrosu, bütçesi bulunan, tarihi alanların bakım, yönetim, restorasyon ve ziyaretçi yönlendirmelerini organize edebilecek şekilde teşkil etmek istediklerini ifade etti.
Şanlıurfa’da oluşturulacak alan yönetiminin il merkezinden ilçelere kadar uzayan çok büyük bir alanı kapsadığını belirten Vali Erin, mevcut durumda alan yönetimlerinin tek elden yapılamadığına ve çeşitli sıkıntılar çıktığına dikkat çekti. Vali Erin, bugüne kadar Türkiye’de başarılı bulunan Çanakkale ve Nevşehir’deki alan yönetimlerini incelediklerini ve Şanlıurfa için en uygun yapıyı bu tecrübelere göre modellediklerini dile getirdi. Konuyla ilgili kanun taslağını hazırladıklarını belirten Vali Erin, hazırlanan taslağın Milletvekilleri aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden TBMM’ye sunulmasını istediklerini ifade etti.
Milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve diğer katılımcıların konuyla ilgili sorularının cevaplanması, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından, hazırlanan kanun teklifinin son halinin yeniden görüşülmesi kararı alınmasının ardından sona erdi.

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