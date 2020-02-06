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Tarihi Dağpazarı Kilisesi'nin bir bölümü şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldı

MERSİN HABERLERİ  | 06.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Tarihi Dağpazarı Kilisesi'nin bir bölümü şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde İmparator Zenon tarafından, 746 yılında tekrar imparator olması şerefine yaptırılan Dağpazarı Kilisesi'nin bir bölümü, şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dağpazarı Kilisesi'nin ilçede son günlerde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı zarar gördüğünü söyledi.

Bir bölümü yıkılan kilisenin, etrafındaki evler için tehlike oluşturduğunu ifade eden Köken, Mersin Müze Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve çevre güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Köken, kilisenin bugüne ulaşan kalıntılarıyla hatırı sayılır ziyaretçi potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dağpazarı Kilisesi Mut Yağış

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