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Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 2 Eylül'de başlayacak

15.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 2 Eylül'de başlayacak

Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen, 1352'den beri namlı pehlivanların kispet giydiği Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bu yıl 2-4 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan güreşlerin, bu yıl 670'inci buluşmasının gerçekleştirileceğini belirtti.

Güreş etkinlikleri kapsamında Batı Toroslar Yörük Türkmen Obaları Derneği ile Elmalı 8. Temsili Yörük Göçü etkinliği düzenleneceğini bildiren Öztürk, etkinliğin ülke genelinden Yörük obalarının katılımıyla 31 Ağustos'ta yapılacağını kaydetti.

Ayrıca Sümer Ezgü tarafından konser verileceğini aktaran Öztürk, "İlçemizde Türkiye'nin ikinci büyük güreş organizasyonunun heyecanı başladı. Pehlivanlarımızı, coşkulu bir şekilde ilçemizde ağırlayacağız. Elmalı her yıl olduğu gibi bu yıl da kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elmalı Güreş

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