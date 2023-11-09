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Tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

09.11.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliğindeki objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı.

Tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çifteler İlçesi’nde ellerindeki tarihi eser niteliğindeki objeyi satmak için müşteri arayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, genç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen beyaz renkli kadın figürlü büst kafasını satmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şahıslar hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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