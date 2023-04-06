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Tarihi eserleri sanal ortamda satanlar polis engeline takıldı

06.04.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mart ayı içerisinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı.

Polis, kentte gerçekleştirdiği rutin çalışmaların yanı sıra sanal ortamda yapılan tarihi eser satışlarını da takibe aldı. Yapılan çalışmada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 berat ve fermanın internet ortamında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, alıcı gibi davranarak şüphelilerle iletişime geçti.

Şüphelilerle yapılan telefon görüşmesi sırasında adresi belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Tuzla'daki adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalanırken tarihi eser olduğu düşünülen 9 berat ele geçirildi.

ANTİKA DÜKKANDA SİKKELERLE GÜMÜŞ MÜHÜRLER ELE GEÇİRİLDİ

Saha çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Şişli'de antika dükkanında tarihi eser niteliğinde ürünler satıldığı ihtimaline karşı iş yerine girerek müşteri gibi inceleme yaptı.

Antikacıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ile gümüş mühürlerin satıldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. İş yerinde yapılan aramada 150 sikke, 53 gümüş mühür ve cüzdan ile bakır tabak ele geçirildi.

KOL SAATİNİN ARKA KAPAĞINDAN 2 ALTIN SİKKE ÇIKTI

Ekiplerce yapılan bir diğer operasyon ise İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti. İç hatlar terminalinde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi kontrol eden ekipler, ilk etapta bir olumsuzluk görmedi.

Şüpheliyi detaylı incelemeye alan polis, kol saatinin arka kapağına gizlenmiş Emevi dönemine ait olabileceği değerlendirilen 2 altın sikke buldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mart ayında düzenlediği 3 operasyonda gözaltına alınan toplam 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise incelemelerin ardından ilgili kurumlara teslim edilecek.

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İstanbul operasyon tarihi eser kaçakçılığı

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