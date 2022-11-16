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Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken jandarmaya yakalandı

16.11.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Erdemli ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken jandarmaya yakalandı

Şüphelinin adresinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ve objeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir şahsı tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 adet bronz sikke, 19 adet obje, 4 adet yüzük, 1 adet mühür ile 1 adet ok ucu ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan şüpheli ise işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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