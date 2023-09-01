Tarihi Fildami Sarnıcı Bakırköy Belediyesi tarafından kendi haline terk edildi

Ayasofya kadar eski olan yapının kendi haline terk edilmiş hali havadan görüntülendi.

Bakırköy, Osmaniye Mahallesi’nde bulunan tarihi 5-6’ıncı yüzyıllara dayanan Fildami Sarnıcı’nı Bakırköy Belediyesi 2015 yılında restore edeceğini duyurmuştu. Hiçbir çalışma gerçekleştirilmeyen Bizans’ın altın çağına ait eser, bakımsızlıktan günden güne yok oluyor. Ayasofya ile yaşıt olan yapı, duvarlarındaki yazılar ve içindeki çöplerle kendi haline terk edildi. Günümüzde metruk bir hal alan Fildami Sarnıcı’nda birçok yerinde derin yarıkların bulunduğu ve farklı yerlerinde ateş yakıldığı görüldü. İçinde kedinin öldüğü, mimarisine uygun olmayan sahnenin ve merdivenlerin yapıldığı eser havadan görüntülendi.

“YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI”

Araştırmacı Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay,” Bu sarnıcın hem yer üstünde dış cephesi görünüyor hem de iç cephesi görünüyor. Türünün tek örneği olarak önemli bir sarnıç. Doğu Roma döneminde yapıldığı düşünülüyor. 5-6’ıncı yüzyıl olarak. Hangi imparator tarafından yapıldığı belli değil. Roma döneminde su sarnıcı olarak kullanılıyor. Osmanlı döneminde ise fil ahırları olarak kullanılıyor. 1. Bayezid döneminde Timur’la savaş yapıyoruz o savaşta Timur filleri kullanıyor ve Osmanlı’yı yeniyor. Bu savaştan sonra bizde fil kullanmaya başlıyoruz. Bu fillerin kalması için bazı alanlar yapıyoruz. Burayı da Doğu Roma’dan alıp kullanıyoruz. Burası Osmanlı’nın son dönemine kadar fillerin yaşadığı yer olarak kullanılıyor. Cumhuriyet döneminde ise burası 1996 yılına kadar bostan olarak kullanılıyor. 1996 yılından 2004 yılına kadar da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. O tarihten günümüze kadar boş bir alan olarak kaldı. Bir restorasyona ihtiyacı var. Bakırköy Belediyesi restorasyon yapacağına dair çeşitli açıklamalar yapmıştı. Yıllar geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Eser çok bakımsız durumda. Burası çok bakımsız olduğundan dolayı içinde bazı metruk binalar var. Kimin girip çıktığı belli değil. Herhangi bir koruma veya gözetleme bulunmuyor. İçeride bazı hayvan ölüleri var. İçeride ateş falan da yakıyorlar. Yapı zarar görüyor. Yapının çoğu alanında yanma izleri var. Duvarlarında derin çatlaklar var. İç cephenin acilen bir restorasyona ihtiyacı var. Dış cephe iç cepheye göre iyi ama iç cephesi çok kötü bir durumda. Dış cepheye ise baştan sona yazı yazılmış bunların temizlenmesi gerekiyor. Yapı 120 metreye 76 metre ölçülere sahip. 11 metre de yüksekliği var. Toplamda 9 bin 600 metrekare ayrıca 100 bin tona kadar da su alıyor. Bunlar yapının mimari özellikleri” dedi.

