YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tarihi Fildami Sarnıcı Bakırköy Belediyesi tarafından kendi haline terk edildi

Tarihi Fildami Sarnıcı Bakırköy Belediyesi tarafından kendi haline terk edildi

01.09.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy Belediyesi tarafından 2015’de restore edileceği duyurulan tarihi Fildami Sarnıcı bakımsızlıktan günden güne yok oluyor.

Ayasofya kadar eski olan yapının kendi haline terk edilmiş hali havadan görüntülendi.

Bakırköy, Osmaniye Mahallesi’nde bulunan tarihi 5-6’ıncı yüzyıllara dayanan Fildami Sarnıcı’nı Bakırköy Belediyesi 2015 yılında restore edeceğini duyurmuştu. Hiçbir çalışma gerçekleştirilmeyen Bizans’ın altın çağına ait eser, bakımsızlıktan günden güne yok oluyor. Ayasofya ile yaşıt olan yapı, duvarlarındaki yazılar ve içindeki çöplerle kendi haline terk edildi. Günümüzde metruk bir hal alan Fildami Sarnıcı’nda birçok yerinde derin yarıkların bulunduğu ve farklı yerlerinde ateş yakıldığı görüldü. İçinde kedinin öldüğü, mimarisine uygun olmayan sahnenin ve merdivenlerin yapıldığı eser havadan görüntülendi.

“YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI”

Araştırmacı Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay,” Bu sarnıcın hem yer üstünde dış cephesi görünüyor hem de iç cephesi görünüyor. Türünün tek örneği olarak önemli bir sarnıç. Doğu Roma döneminde yapıldığı düşünülüyor. 5-6’ıncı yüzyıl olarak. Hangi imparator tarafından yapıldığı belli değil. Roma döneminde su sarnıcı olarak kullanılıyor. Osmanlı döneminde ise fil ahırları olarak kullanılıyor. 1. Bayezid döneminde Timur’la savaş yapıyoruz o savaşta Timur filleri kullanıyor ve Osmanlı’yı yeniyor. Bu savaştan sonra bizde fil kullanmaya başlıyoruz. Bu fillerin kalması için bazı alanlar yapıyoruz. Burayı da Doğu Roma’dan alıp kullanıyoruz. Burası Osmanlı’nın son dönemine kadar fillerin yaşadığı yer olarak kullanılıyor. Cumhuriyet döneminde ise burası 1996 yılına kadar bostan olarak kullanılıyor. 1996 yılından 2004 yılına kadar da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. O tarihten günümüze kadar boş bir alan olarak kaldı. Bir restorasyona ihtiyacı var. Bakırköy Belediyesi restorasyon yapacağına dair çeşitli açıklamalar yapmıştı. Yıllar geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Eser çok bakımsız durumda. Burası çok bakımsız olduğundan dolayı içinde bazı metruk binalar var. Kimin girip çıktığı belli değil. Herhangi bir koruma veya gözetleme bulunmuyor. İçeride bazı hayvan ölüleri var. İçeride ateş falan da yakıyorlar. Yapı zarar görüyor. Yapının çoğu alanında yanma izleri var. Duvarlarında derin çatlaklar var. İç cephenin acilen bir restorasyona ihtiyacı var. Dış cephe iç cepheye göre iyi ama iç cephesi çok kötü bir durumda. Dış cepheye ise baştan sona yazı yazılmış bunların temizlenmesi gerekiyor. Yapı 120 metreye 76 metre ölçülere sahip. 11 metre de yüksekliği var. Toplamda 9 bin 600 metrekare ayrıca 100 bin tona kadar da su alıyor. Bunlar yapının mimari özellikleri” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattıKocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı
Van’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandıVan’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandı
Bursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesiBursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesi
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:23
Öğle
13:09
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Aydos eczanesi
Kartal
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Taha eczanesi
Basaksehir
Gültekin eczanesi
Uskudar
Ertümer eczanesi
Gaziosmanpasa
Eren eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.