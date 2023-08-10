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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümü töreni düzenlendi

10.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümü töreni düzenlendi

Conkbayırı'ndaki tören, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Savunma Ataşesi Albay Benjamin Esler ile Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığından Piyade Kurmay Yarbay Mustafa Fatih Karabulut, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Karabulut, Çanakkale Savaşları'nın unutulmaz kahramanı Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in dehası ve kahramanlığına, Mehmetçik tarafından güven bağının kurulması ve hayranlıkla tanık olunmasının, aynı zamanda Milli Mücadele'nin doğal liderini de belirlediğini dile getirerek, "Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar huzur içinde uyuyunuz. Geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden canlarını feda ettiğiniz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır." dedi.

Kaşdemir de 108 yıl önce bu topraklarda çok büyük bir mücadele verildiğini hatırlatarak, Türk milletinin o yıllarda kararmış ufuklarına bakarak burada büyük bir işaret fişeğini ortaya attığını ve bu toprakları, Çanakkale'yi geçilmez yaptığını ifade etti.

Bu topraklarda, Conkbayırı'nda, sorumluluk makamında olanların ne kadar büyük bir tarihi sorumluluğun, ne kadar önemli bir görevin üzerlerinde olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Kaşdemir, "O büyük insanlar, o yüksek ruhlu insanlar o tarihi sorumluluklarını hakkıyla yerine getirdiler. Bu dünyada her zaman saygıyla hatırlanmayı hak ettiler. Şunu çok iyi biliyoruz; onlar bu tarihi görevlerini yaparken, canlarını hiçe sayarken sadece bir düşünceleri vardı: Vatan sağ olsun. Vatan sağ oldu, şimdi de sağ, bundan sonra da bu vatan sağ olacak. Onların hatıraları her zaman yaşayacak." diye konuştu.

Kaşdemir, zor zamanların işaret fişeği olan Çanakkale zaferlerinin, milletin Milli Mücadele'ye olan inancını kuvvetlendirdiğini ve Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü de tarih sahnesine çıkardığını anlattı.

Cumhuriyet'e giden yolda Çanakkale fedakarlığının, kahramanlığının ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayan Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Bu topraklara gözümüz gibi bakıyoruz, koruyup kolluyoruz. Burada doğan Çanakkale ruhunu genç nesillere aktarmayı bir borç biliyoruz. İnşallah bir gün bu artan ziyaretçi yoğunluğuyla beraber bu toprakları gelip ziyaret etmeyen, Çanakkale ruhunu teneffüs etmeyen hiç bir Türk evladı kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Cephesi'nde kahramanca savaşmış askerler ve komutanlar için dua edilen törende, Vali Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yaldız, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Anafartalar Zaferi Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ayrıca, Conkbayırı mevkisinde Gelibolu Yarımadası'nda görev yapan alan kılavuzlarınca yaptırılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

Program kapsamında Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde "Gelibolu 1915 Nefes" fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gelibolu yarımadası

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