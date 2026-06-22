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Tarihi gol, tarihi rekor! Lionel Messi Dünya Kupası tahtına oturdu

Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle Dünya Kupası tarihine geçti. Arjantinli süper yıldız, Miroslav Klose'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

Tarihi gol, tarihi rekor! Lionel Messi Dünya Kupası tahtına oturdu
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Avusturya arasında oynanan mücadele tarihi bir ana sahne oldu. Karşılaşmanın 38. ve 90+4. dakikalarında ağları havalandıran Lionel Messi, Dünya Kupası kariyerindeki 18. golünü kaydederek rekorun yeni sahibi oldu.

KLOSE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Tarihi gol, tarihi rekor! Lionel Messi Dünya Kupası tahtına oturdu 1

Maça rekor ortaklığıyla başlayan Arjantinli yıldız, attığı golle Alman efsane Miroslav Klose'yi geride bıraktı. Böylece Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak adını bir kez daha futbol tarihine yazdırdı.

KAÇAN PENALTININ TELAFİSİ GELDİ

Karşılaşmanın 7.dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamayan Messi, bu vuruşla Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kaçıran oyuncu konumuna yükselmişti. Ancak yıldız futbolcu kısa süre sonra sahneye çıkarak golünü attı ve tarihi rekoru kırmayı başardı.

PENALTI KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyeri boyunca 149 kez penaltı kullanan Lionel Messi, bu vuruşların 116'sını gole çevirirken 33'ünde ise başarılı olamadı. Arjantinli süper yıldız, kaçan penaltıya rağmen Dünya Kupası tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak kariyerine yeni rekorlar eklemeyi sürdürüyor.

GOAT TARTIŞMALARINA YENİ ARGÜMAN

Tarihi gol, tarihi rekor! Lionel Messi Dünya Kupası tahtına oturdu 2

Avusturya ağlarını havalandıran Messi, Dünya Kupası gol sayısını 18'e yükseltti. Arjantinli yıldız böylece 16 gollü Klose'nin önüne geçerken, 15 gollü Ronaldo Nazario üçüncü sırada kaldı.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ

Tarihi gol, tarihi rekor! Lionel Messi Dünya Kupası tahtına oturdu 3

Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları:

Lionel Messi – 18 gol
Miroslav Klose – 16 gol
Ronaldo Nazário – 15 gol

Messi, kariyerine bir tarihi başarı daha eklerken, futbolseverler de Dünya Kupası tarihinin en büyük rekorlarından birine tanıklık etmiş oldu.

İSTENMEYEN REKORUN DA SAHİBİ OLDU

Tarihi gol, tarihi rekor! Lionel Messi Dünya Kupası tahtına oturdu 4

Kaçan penaltıyla birlikte Messi, Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kaçıran futbolcu konumuna yükseldi. Turnuva kariyerinde 7'nci kez beyaz noktaya gelen yıldız oyuncu, bunların 4'ünü gole çevirirken 3'ünden yararlanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Avusturya Lionel Messi dünya kupası
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