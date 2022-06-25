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Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin rotasında

25.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu olarak bilinen ve tarih kitaplarında sıkça bahsedilen İpek Yolu'nun kalıntılarını merak edip Erzincan'a gelen turistler, doğal güzelliğe sahip bölgede yürüyüş yapıyor - Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş: - "Burada bulunan kalıntılar, şu anda İpek Yolu'nun en fazla kalıntısının olduğu yer. Yolu restore edip tekrar görünür hale getirmek için bir çalışma başlattık"

ERZİNCAN (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan tarihi İpek Yolu'nun kalıntıları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu olarak bilinen ve tarih kitaplarında sıkça bahsedilen İpek Yolu'nun kalıntılarını merak eden turistler, tur firmalarıyla ilçeyi ziyaret ediyor.

Turistler, taşlarla örülü kalıntıların olduğu doğal güzelliğe sahip yaklaşık 9 kilometrelik güzergahta rehberler eşliğinde 3 saatlik yürüyüş yapıyor.

Valilik koordinesinde Kemaliye Kaymakamlığınca yürütülen ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle önceki yıl hazırlanan 1,3 milyon lira değerindeki "İpek Yolu Projesi" ile de tarihi yolun kalıntıları restore edilecek.

Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, AA muhabirine, ticaret yolu olarak kullanılan tarihi İpek Yolu güzergahının daha sonra kültür ve medeniyetlerin farklı coğrafyaya taşınmasına vesile olduğunu söyledi.

- "Görünür hale getirmek için bir çalışma başlattık"

Kalıntıların tescillendiğini ifade eden Yeşilbaş, şöyle konuştu:

"Burası Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü ve onun kurulu tarafından tescil edilmiş bir yol. Bunda herhangi bir şüphemiz yok. Çin'den başlayan ve Avrupa'da biten İpek Yolu güzergahı içerisinde Kemaliye de var. Burada bulunan kalıntılar, şu anda İpek Yolu'nun en fazla kalıntısının olduğu yer. Yolu restore edip tekrar görünür hale getirmek için bir çalışma başlattık."

İpek Yolu'nun ilk kalıntılarının ellerinde bulunduğuna işaret eden Yeşilbaş, civardaki taşları toplayıp kaldırımlar haline getirerek Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü Kurulu'nun da onayını alarak inşa çalışmalarına başlayacaklarını anlattı.

Tarihte önemli yer edinen birçok ismin bu güzergahı kullandığını dile getiren Yeşilbaş, "Bu İpek Yol'undan Mevlana'nın geçtiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde tarih kitaplarında buradan bahsedildiğini ve Kazımkarabekir'in de buradan geçtiğini biliyoruz. 'İpek Yolu nasıl bir şey?' denildiği zaman Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde İpek Yolu'nu görebilecekler. Bu açıdan bizi çok heyecanlandıran ve yapmayı çok istediğimiz bir iş." diye konuştu.

- Tarih meraklıları ve turistler bölgeyi ziyaret ediyor

İpek Yolu'nun tarihten gelen bir bilinirliliğinin olduğunu ve bunun da insanların dikkatini çektiğini aktaran Yeşilbaş, konuyu merak eden ve araştırmak isteyenlerin olduğunu, şu an bile gelenlerin kalıntılar üzerinde yürüdüğünü belirtti.

Kalıntıların bulunduğu güzergahta rehberlik yapan Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan ise İpek Yolu'nun geçtiği bölgelerin doğa harikası olduğunu ifade etti.

Son bir yıl içerisinde çok sayıda kişiye bölgeyi gezdirdiğini söyleyen Özpan, "İpek Yolu doğasıyla kültürü ile bize çok önemli şeyler anlatıyor. Kemaliye'ye gelen çok sayıda ziyaretçiye İpek Yol'unu gezdirdik. Burayı gezen misafirler Türkiye'nin başka yerlerinde de doğa yürüyüşü yaptıklarını ancak Kemaliye'de bu kadar belirgin kalıntıların bulunduğu İpek Yolu'nu ilk kez gördüklerini ve hayran kaldıklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Başak Kılıç da İpek Yolu'nu bugüne kadar sadece tarih kitaplarında okuduğunu ve ilk kez kalıntılar üzerinde arkadaşlarıyla tarihe yolculuk yaptığını anlattı.

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