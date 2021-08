Tarihi Kayseri Kapalı Çarşı'da gurbetçi yoğunluğu esnafı sevindirdi

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin alışveriş için tercih ettiği tarihi Kayseri Kapalı Çarşı'da esnafın yüzü gülüyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de az sayıda gurbetçinin geldiği kentte, bu yıl çarşı ve pazarda hareketlilik yaşanıyor.

Kayseri'nin yanı sıra Yozgat, Sivas, Kırşehir, Niğde gibi çevre illere de tatil için gelen gurbetçiler, alışveriş için tarihi Kayseri Kapalı Çarşı'yı tercih ediyor.

Gurbetçiler, tarihi çarşıda kıyafetten çeyiz eşyasına, kına malzemesinden çanta ve ayakkabıya, hediyelik eşyadan kuruyemişe kadar aradıkları her şeyi bulabiliyor.

Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Müdürü Halil Küpeli, AA muhabirine, salgın dolayısıyla zor günler yaşayan esnafın gurbetçileri dört gözle beklediğini, onlar gelmeden eksiklerin tamamladığını ve hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamındaki seyahat yasağı dolayısıyla geçen yıl az sayıda gurbetçinin kente geldiğini anımsatan Küpeli, gurbetçilerin bu yıl hem iki yıllık izinlerini birleştirerek hem de izin sürelerini uzatarak memleketlerinde tatil yaptıklarını belirtti.

- "Alışveriş yapan 10 kişiden 6'sı gurbetçi"

Küpeli, gurbetçilerin çarşı esnafının ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gurbetçi vatandaşlarımızın burayı tercih etmesinin nedeni aradıkları her şeyi bulmalarıdır. Kaliteli ve uygun fiyata her aradıklarını bulabiliyorlar. Mutlu bir şekilde çarşımızdan ayrılıyorlar. Bizde gurbetçi-yerli ayrımı olmaz, herkes eşit müşteridir. Bize pahalılıkla ilgili hiçbir şikayet gelmiyor. Esnafımız sattığı malın arkasındadır, arızalıysa ve eksikse değiştirir. Fiyatlar makul düzeydedir. Kapalı Çarşı'ya gelen bir kişi kuyumcusundan abiyesine, çeyiz düzeninden kuruyemişine kadar her şeyini buradan alabilir. Temmuz ortasında gurbetçilerimiz gelmeye başlarlar, yurt dışındaki okulları açılana kadar burada olurlar. Tatillerinin 10-15 gününü sahil şehirlerinde geri kalanını memleketlerinde geçirirler. Şu an çarşıdaki müşterinin yüzde 60'ını gurbetçiler oluşturuyor. Alışveriş yapan 10 kişiden 6'sı gurbetçi."

- "Hareketlilik bize çok iyi geldi"

Kapalı Çarşı'da erkek kıyafeti satan esnaf Sabri Özdemir ise normalleşmenin ardından düğünlerin arttığını ve işlerinin açıldığını dile getirdi.

Gurbetçinin gelmesiyle de çarşının hareketlendiğini anlatan Özdemir, "Gurbetçilerimiz bu yıl geçen yılın acısını çıkartıyor, epey kalabalık geldiler. Hareketlilik çok iyi. 1,5 yıllık salgın sürecinde bu hareketlilik bize çok iyi geldi." diye konuştu.

Ayakkabıcı esnafından Cavit Gönen de gurbetçinin çarşıda oluşturduğu yoğunluktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Allah'a şükür güzel bir hareketlilik var. En kötü günümüz böyle olsun." dedi.

Murat Güler de 10 yıldır Almanya'da yaşadığını, iki yıldır gelemediklerini, bu yıl geldikleri için de çok mutlu olduklarını ifade etti.

Hem tatil hem de aile ziyareti için Kayseri'de olduklarını anlatan Güler, tarihi çarşıda aradığı her şeyi bulabildiğini dile getirdi.

- "Hem çeşit çok hem fiyatlar uygun"

26 yıldır Münih'te yaşayan ve memleketi Yozgat'a gelen Şengül Kemer de alışveriş için tarihi çarşıya geldiklerini, ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını söyledi.

Almanya'da yaşayan Hüsne Şahin ise geçen yıl salgından dolayı gelemediklerini belirterek, "Bu seneyi iple çektik. Biz yarın dönüyoruz. Seneye inşallah yine kısmet olur. Bu çarşıda hem kızıma hem kendime alışveriş yaptım. Aradığım her şeyi buldum. Burayı çok seviyorum. Gurbette para kolay kazanılmıyor, burası da bize uygun geliyor. Alışveriş merkezlerine göre hem çeşit çok hem fiyatlar uygun." diye konuştu.