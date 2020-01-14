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  4. Tarihi kentler Mudanya’da buluşacak

Tarihi kentler Mudanya’da buluşacak

BURSA HABERLERİ  | 14.01.2020 09:46 | Son Güncelleme

Mudanya’daki kültür rotasını ayağa kaldıracak yerelden evrensele bir koruma sürecini başlatan Mudanya Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı ilk bölge toplantısına rehber olacak.

Mudanya’daki kültür rotasını ayağa kaldıracak yerelden evrensele bir koruma sürecini başlatan Mudanya Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı ilk bölge toplantısına rehber olacak. Tarihi kentler, yılın ilk bölge toplantısı için 17-18 Nisan’da Mudanya’da buluşacak.
Tarihi Kentler Birliği’nin yılın ilk bölge toplantısı Mudanya Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak. Tarihi Kentler Birliği’nin 17-18 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği, yılın ilk Bölge Toplantısı “Tarihi Kentlerde Kentsel Tasarım Rehberi” başlığı altında Mudanya’da gerçekleştirilecek. Türkiye’de Kentsel Tasarım Rehberi’nin ilk örneği olan Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi’nin model alınacağı toplantıya Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in yanı sıra uzman konuşmacılar ve tarihi kentler birliğine üye belediye başkanları katılacak.
Tirilye’yi 7 proje bölgesine ayıran Kentsel Tasarım Projesi deneyiminin anlatılacağı toplantıda, ayrıca Mudanya’nın geçmişten günümüze kentsel tarihi ve turistik değerlerine yönelik tanıtımı yapılacak.
"Taş Mektep lokomotif olacak"
Tirilye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesinin ilk adımını Kentsel Tasarım Rehberi ile attıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Taş Mektep’in lokomotif görevi üstlendiğine vurgu yaptı. Taş Mektep’in nisan ayında yapılacak toplantıya hazır hale getirileceğini ifade eden Başkan Türkyılmaz, “Kaba inşaatı bitme aşamasına gelen Taş Mektep’in iç fonksiyonu, aslına uygun hale getirilerek müze ve eğitim işlevi ile yaşatılacak. İçerisinde hediyelik eşyaların, kütüphanenin, kafenin bulunacağı Taş Mektep, tasarım rehberimizin lokomotifi olarak vizyonumuzu yansıtacak” dedi.

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