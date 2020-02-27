Tarihi kimliğiyle Kars Kent Projesi anlatıldı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) başvuru sahibi olduğu Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Serhat Kalkınma Ajansı’nın başvuru sahibi olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi hakkında uygulama dönemi öncesi Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplantı düzenlendi.

SERKA’da düzenlenen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyeti, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcileri ile Kars’ta ki ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Yaklaşık 10 milyon avroluk projenin güncel durumu hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda, projenin bu yılın Kasım ayından itibaren uygulamaya başlanacağı belirtilerek, “Kars’ın bütüncül bir anlayışla turizm şehri olmasını hedefleyen projenin müşavirlik ihalesi yapılmış ve sonuçlanmak üzeredir. Haydar Aliyev Caddesi ve Ani Ören yerinde yapılacak inşaat işleri ihalesi de şu an ilan sürecindedir. Kars’ta ki turizmin sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesini sağlayacak araştırma, strateji, planlama, tanıtım ve kapasite artırımı konusunda çalışmaları kapsayan Teknik Yardım bileşeni ihale dosyası da onay sürecindedir. Belirlenen takvime göre projenin 2020 yılının Kasım ayından itibaren uygulamaya başlanması beklenmektedir” denildi.

