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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin finalinde Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Ayrıntılar geliyor...

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Kırkpınar’da finalin adı: Ali Gürbüz - Orhan OkuluKırkpınar’da finalin adı: Ali Gürbüz - Orhan Okulu
Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final

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