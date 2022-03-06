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Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

06.03.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret eden tatilciler, tarihi konakları ve müzeleri gezdi, yöresel lezzetlerden tattı.

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçeye akın etti.

Tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarındaki müzeleri ile 6-8 odalı konakları gezen tatilciler, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarına da yoğun ilgi gösterdi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, tarihi ilçedeki ziyaretçi hareketliliğinin özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaştığını, hareketlilik nedeniyle esnafın yüzünün güldüğünü söyledi.

Büyükşehirlere yakınlığın büyük avantaj olduğunu dile getiren Ergüder, Türkiye'nin önemli kültür merkezlerinden birisi olan Safranbolu'ya herkesi beklediklerini kaydetti.

Batı Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi de hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Telesiyej, teleski ile baby lift sistemlerinde keyifli vakit geçiren tatilciler, kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

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