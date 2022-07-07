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Tarihi Küçük Ayvasıl Kilisesi ilk ziyaretçilerini ağırlıyor

07.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen kilise, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle turizme açıldı - Daha önce çok az bir kısmı görünen freskli yüzeylerin büyük bölümü yeniden gün yüzüne çıkarıldı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un en eski tarihi yapılarından Küçük Ayvasıl Kilisesi, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Ortahisar ilçesi Çarşı Mahallesi'nde 7. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen, milattan sonra 9. yüzyılda ise Roma İmparatoru 1. Basil zamanında yeniden inşa edildiği bilinen yapı, kentin en eski kilisesi olarak tanınıyor.

Doğu-batı doğrultusunda üç nefli bazilika planlı düzenlenen yapı, naos, bir ana apsis ve iki yan apsis bölümlerinden oluşuyor.

İçten ve dıştan yarım daire planlı apsisler dışa taşkın olurken, naosta iki iyon başlıklı sütun yer alıyor.

İç duvarlarında freskler bulunan kilisede, güneydeki kapısının üstünde Roma döneminde yapıldığı anlaşılan mermer kabartmanın eski bir tapınaktan alınarak buraya konulduğu tahmin ediliyor.

- Fresklerin üzerindeki sıva tabakası temizlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca kilisenin iç kısmının restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında Ekim 2021'de öncelikle duvar yüzeylerindeki sıvalar üzerinde araştırma yapılarak olası fresklerin yerleri tespit edildi.

Ardından bu freskler üzerindeki sıva tabakası mekanik yöntemlerle temizlendi. Çalışmalar sonucu, daha önce sadece çok az bir kısmı görünen freskli yüzeylerin büyük bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Belgeleme çalışmalarının ardından mekanik ve kimyasal yöntemler kullanılarak yüzey temizliği çalışmaları da yapıldı.

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Küçük Ayvasıl Kilisesi, 21 Mayıs'ta ziyarete açıldı.

- "Amacımız turizm destinasyonlarını gün yüzüne çıkarmak"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, kentin turizm potansiyeline dikkati çekerek, temel amaçlarının kentteki turizm destinasyonlarını gün yüzüne çıkarmak olduğunu söyledi.

Restorasyonu tamamlanan Küçük Ayvasıl Kilisesi'nin de şehre ayrı değer kattığını vurgulayan Genç, turizm destinasyonlarını profesyonel manada ziyarete sunma yönünde çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Genç, Trabzon'un turizm çeşitliliği olduğunu belirterek, "Bu da ciddi bir avantaj. Buralar daha ziyade inançları itibarıyla Katolik ya da Ortodoks Hristiyanlara hizmet eden inanç merkezlerinden. İlave bir alan olarak sadece bir kilisenin ziyareti bile o turistin şehirde kalma süresini artıracağı için turizme ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

- "Turizme katkı sağlamaya başladı"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da Küçük Ayvasıl Kilisesi'nin restorasyonun ardından turizme katkı sağlamaya başladığını ifade etti.

Turizmin sadece turizm paydaşlarına değil 60'tan fazla sektöre katkı yaptığına dikkati çeken Kantarcı, kilisenin turizme kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Yabancı turistlerin ilgisi oldukça fazla"

Çarşı Mahallesi Muhtarı Sami Sancak ise kilisenin tarihinin çok eskilere dayandığını söyledi.

Küçük Ayvasıl'ın kentin en eski kilisesi olarak da bilindiğini belirten Sancak, "Önce dış, sonra iç kısmı restore edilerek içindeki resimler ortaya çıkarıldı. Restorasyonun ardından tamamıyla sağlıklı bir yapıya kavuşturularak turizme kazandırıldı." dedi.

Sancak, yabancı turistlerin kiliseye ilgisinin daha da yoğunlaşacağına inandıklarını kaydetti.

Ziyaretçilerden Kadir Alpaslan da turizme yeni bir destinasyon kazandırılmasından mutlu olduklarını anlatarak, "Böyle yerler şehrin kimliğini yansıtıyor. Gerçekten çok güzel. İçerisindeki freskler aradan kaç yıl geçmesine rağmen kimliğini koruyor." diye konuştu.

Mahallede çay ocağı işleten Eyüp Bekar, restorasyonun ardından oluşan canlılıktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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