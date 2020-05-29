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Tarihi Laal Paşa Camide ilk Cuma namazı kılındı

MERSİN HABERLERİ  | 29.05.2020 17:30 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut İlçesinde korona virüs tedbirlerinden sonra ilk cuma namazı, Laal Paşa Cami avlusunda kılındı.Cuma namazına Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, Vakıflar Adana Bölge Müdürü Ahmet Develi, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ve vatandaşlar katıldı.Namaz öncesinde cami avlusunda kurban kesildi.

Mersin’in Mut İlçesinde korona virüs tedbirlerinden sonra ilk cuma namazı, Laal Paşa Cami avlusunda kılındı.
Cuma namazına Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, Vakıflar Adana Bölge Müdürü Ahmet Develi, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ve vatandaşlar katıldı.
Namaz öncesinde cami avlusunda kurban kesildi. Kurban kesiminden sonra bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, “Restorasyonu biten Tarihi camimizin açılışı hem de Cenab-ı Hakkın bizi camilerimize kavuşturmasının ifadesi olarak bu kurbanımızı kestik. Cenabı Hak daha büyük musibetlerden bizi korusun. Kısa zamanda da inşallah bizi bu korona musibetinden kurtarsın diye dua ediyoruz” dedi.
Müftü Mustafa Öztürk’ün konuşmasının ardından dua edilerek kurban kesildi. Laal Paşa Camisi avlusuna Cuma namazı için gelen vatandaşların kimlik kontrolleri polis tarafından yapılırken girişte ayrıca maskesi olmayanlara maske dağıtıldı,
Namaz için vatandaşlar avluda sosyal mesafeye uygun olarak önceden işaretlenmiş yerlere seccadelerini serdiler. Müftü Öztürk’ün okuduğu hutbe ve kıldırdığı Cuma namazının ardından vatandaşlar dağıldı. Müftü Öztürk, tarihi Laal Paşa Camisi’nin Haziran ayı içinde restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılacağını söyledi.

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