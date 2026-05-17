Tarihi skandal! Neymar'ı zorla oyundan çıkardılar: Yıldız isim çıldırdı

Brezilya Serie A'da oynanan Santos - Coritiba mücadelesinde, dünya futbol tarihinin en akılalmaz ve en skandal hakem hatası yaşandı! Sakatlık tedavisi gören dünyaca ünlü süperstar Neymar, hakem üçlüsünün akıllara zarar fiyaskosu nedeniyle adeta zorla oyundan atıldı!

Brezilya Serie A’da oynanan Santos - Coritiba mücadelesi, dünya futbol tarihine geçecek akılalmaz bir hakem skandalına sahne oldu. Saha kenarında tedavi gören dünyaca ünlü süperstar Neymar, hakemlerin başka bir oyuncunun yerine girecek ismi yanlış anlaması nedeniyle skandal bir hatanın kurbanı oldu.

DÜNYA FUTBOLU AYAKTA! NEYMAR'I OYUNDAN ZORLA ÇIKARDILAR!

Mücadelenin 67. dakikalarında Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası saha kenarında sağlık ekibi tarafından tedavi altına alındı. Bu sırada Santos teknik heyeti, sahada bulunan başka bir oyuncuyu değiştirmek için dördüncü hakeme başvurdu.

Ancak ne olduysa o anda oldu! Karşılaşmanın hakemleri, tamamen kendi dikkatsizlikleri yüzünden, kenarda tedavisi süren Neymar’ın oyundan çıkacağını sandı. Değişiklik tabelasında kimsenin anlam veremediği bir karmaşa yaşandı ve hakemler Neymar’ın yerine oyuncu değişikliğini resmi olarak kayıtlara geçti!

TEKRAR GİRMEK İSTEDİ, İZİN VERMEDİLER!

Tedavisi tamamlanan ve maça dönmek için hakemden onay bekleyen Neymar, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı! Hakemler, resmi olarak değişiklik hakkının kullanıldığını belirterek Brezilyalı yıldızın sahaya tekrar girmesine kesinlikle izin vermedi.

Neymar, teknik heyet ve Santoslu futbolcular dakikalarca hakeme durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu, değişen oyuncunun kendisi olmadığını anlatmaya çalışsa da hakem bir türlü kararından dönemedi.

NEYMAR ÇILGINA DÖNDÜ!

Hakem hatasının kurbanı olan ve zorla oyundan çıkarılan Neymar, saha kenarında adeta çılgına döndü. Hakemlerin bu tarihi skandalı karşısında sinir krizleri geçiren dünyaca ünlü yıldız, söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen bu olay sonrası futbolseverler hakem yönetimini istifaya davet ederken, Santos kulübünün maçın ardından federasyona tarihi bir protestoda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

