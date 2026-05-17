Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi

Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde İngiliz ekibi Arsenal’i penaltılarla yenerek UEFA Kupası’nı kazanmasının 26. yıl dönümü dolayısıyla Galatasaray Lisesi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dönemin kulüp başkanı Faruk Süren, teknik direktörü Fatih Terim ve kaptanı Bülent Korkmaz ile mevcut yönetim kurulu üyeleri katıldı.

DURSUN ÖZBEK: "HER SENE 17 MAYIS’TA KUPADA EMEĞİ GEÇEN EFSANELERİMİZLE BİR ARAYA GELİYORUZ"

UEFA Kupası’nın kazanılmasının 26. yılı olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Galatasaray’ın çok önemli zaferlerin birisi olan UEFA Kupası için her sene 17 Mayıs’ta kupada emeği geçen efsanelerimizle bir araya geliyoruz. Bugün özellikle başkanıma, hocama ve kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar, buraya geldiler. Bugünün anısına beraber olacağız, hatırlarımızı paylaşacağız. Onlara teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın bundan sonraki Avrupa kupaları için buluşmalar, bu görüş alış-verişler bize destek veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

FARUK SÜREN: "BUNDAN BİR KUPA ALINACAKSA YİNE ONU GALATASARAY BAŞARACAKTIR"

İlk defa bir Türk takımının bu kupayı kazandığını ifade eden Faruk Süren, "26 yıl önce bugün bu kupayı kazandık. İlk defa bir Türk takımı UEFA Kupası’nı kazanmıştı. 26 yıllık süre içinde bir, iki kere daha Galatasaray’ın bu işi yapmasını umut ediyorduk, olmadı. Bundan sonra emin ki bir kupa alınacaksa yine onu Galatasaray başaracaktır. Bizi topladığı için, hatırladığı için başkana teşekkür ediyoruz. Hem kaptanım hem teknik direktörümüz imparator Fatih Terim burada" diye konuştu.

FATİH TERİM: "GALATASARAY, ÜMİT EDERİM Kİ KENDİ REKORUNU KENDİ KIRACAKTIR"

Bu davet için Dursun Özbek’in kendisini iki gün önce aradığını belirten Fatih Terim ise, "Başkanımın 4 yıllık periyot içerisindeki şampiyonluğunu ve başarısını tebrik ediyorum. Yönetimi de tebrik ediyorum. Daha önceden öğrencim, şimdi de meslektaşım olan Okan (Buruk) hocaya gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. Galatasaray, ümit ederim ki kendi rekorunu kendi kıracaktır. Galatasaray, o güçtedir. O gün görünüşte bu kupayı kaldıran kaptanımız ve takımımız gibi gözükebilir. Esasında o kupayı kaldıran Galatasaray’ın kendi değerleridir. Taraftarıyla, camiasıyla, lisesiyle, futbol takımı ve yönetimiyle bu kupayı kaldırmıştır. Bulunduğumuz yer de tarihi bir yer. Burası bir okul değil, bir fikir yeri. Zaten Galatasaray’ın genlerinde olan Avrupa başarısı gelmiştir. Bu yolda hep beraber çalışan, her beraber yürüyen ve hep beraber inanan bir yürüyüş şeklidir bu. O gün emeği geçen herkesi, taraftarları tebrik ediyorum. Hiçbir ciddi başarı tesadüf değildir. 4 senelik bir çalışmanın, beraber uğraşmanın ve beraber inanmanın başarısıdır UEFA Kupası. UEFA Kupası’ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum. ’Çocuğum olmuş gibi hissediyorum’ dedim. Sevincimi tarif edememiştim. 26 yılda ne kadar önemli olduğu da anlaşılmıştır. Bu başarıda emeği geçen futbolculara bu güzel kupayı ülkeye getirdikleri için teşekkür ediyorum. Biz ’acaba’yı kaldırdık. Biz hep beraber ’olur’ dedik" değerlendirmesinde bulundu.

BÜLENT KORKMAZ: "İNŞALLAH GALATASARAY’IN BUNDAN SONRAKİ HEDEFİ UEFA ŞAMPİYONALAR LİGİ KUPASI OLUR"

Davet için teşekkür eden Bülent Korkmaz da, "Başkanımız Faruk Süren’in de dediği gibi Avrupa Kupası ilk olarak Galatasaray Kulübü’ne gelmiştir. Bunun mutluluğunu 26 sene geçmesine rağmen yaşıyoruz. O sevgi ve saygıyı hala görüyorum. İnşallah Galatasaray’ın bundan sonraki hedefi UEFA Şampiyonalar Ligi Kupası olur. İnşallah en kısa sürede bu kupayı da kaldırırız. Böylece ne kadar büyük bir kulüp ve camia olduğumuzu gösteririz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır