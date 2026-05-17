MYNET ÖZEL - Galatasaray'da Fatih Terim sürprizi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonun son haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran tarihi bir buluşma yaşandı. Kulübün efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, bu anlamlı günde takımını yalnız bırakmadı.

EFSANE HOCA SEZON FİNALİNDE YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı kulübün tarihinde silinmez izler bırakan "İmparator" lakaplı Fatih Terim, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı sezonun son mücadelesinde tribündeki yerini aldı. Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı bu özel günde stadyuma gelerek takıma ve teknik heyete destek olan tecrübeli futbol adamı, camia içindeki birlik ve beraberlik bağlarını bir kez daha güçlendirdi.

DURSUN ÖZBEK İLE PROTOKOLDE YAN YANA

Fatih Terim, stadyuma ayak basmasının ardından doğrudan protokol tribününe geçti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen efsane teknik adam, maçı izlemek üzere protokoldeki yerini aldı. Özbek ve Terim'in yan yana samimi bir şekilde mücadeleyi takip etmesi, stadyumdaki taraftarlar ve sosyal medyadaki sarı-kırmızılı futbolseverler tarafından büyük bir coşku ve beğeniyle karşılandı.