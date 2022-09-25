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Tarihi Sultanhanı Kervansarayı konuklarını ağırlıyor

25.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Kayseri-Sivas kara yolu kenarında 790 yıl önce inşa edilen kervansaray, dinlenme tesisi olarak hizmet veriyor - Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: - "Yabancı turist de gelmeye başladı"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Anadolu Selçuklu döneminde Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı'nda, başta Kayseri-Sivas kara yolunda seyahat edenler olmak üzere ziyaretçilere yeme, içme ve dinlenme hizmeti sunuluyor.

Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından 1232-1236 yıllarında inşa ettirilen Sultanhanı'nda 2007-2010 yıllarında kapsamlı restorasyon yapıldı.

Yenilemenin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan tarihi eserin daha fazla ziyaretçi çekmesi ve tanıtılması amacıyla Bünyan Belediyesi ve kaymakamlığın girişimiyle Kayseri Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yeme, içme ve dinlenme hizmeti sunulan kervansaray, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Kayseri-Sivas kara yolundaki Sultanhanı, görkemli mimari yapısıyla karşıladığı misafirlerine, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan KAYTUR AŞ vasıtasıyla hizmet veriyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AA muhabirine, ilçelerinde böyle bir tarihi yapının bulunmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

İlçelerinde Sultanhanı ve Karatay olmak üzere 2 kervansaray olduğunu belirten Altun, "Ecdat bize bırakmış, bizim de sahip çıkmamız lazım. Burada bir Selçuklu eseri, Sultanhanı Kervansarayı var. Burası atıl durumdaydı. Biz yardımcı olmaya çalışıyorduk. Gerek valimiz gerek büyükşehir belediye başkanımız burayı çok beğendiler, turizme kazandırmanın yollarını aradılar ve 22 gün gibi kısa bir süre içerisinde burayı bir yeme içme mekanı olarak KAYTUR AŞ'ye devrini gerçekleştirerek turizme kazandırdık." diye konuştu.

Kayseri'ye gelen turistlerin artık Bünyan'a da uğramaları için sebeplerinin olduğunu anlatan Altun, Sultanhanı'nda 1500 kişiyi ağırlayarak Ahilik Haftası kutlaması etkinliği düzenlediklerini aktardı.

Kervansarayı ziyaret edenlerin sayısında ciddi artış olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

"Yüklemiş olduğumuz fonksiyonla hanımızı görme oranı çok yükseldi. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turist de gelmeye başladı. Biliyorsunuz eski Sivas yolu bu hanın önünden geçiyor. Yeni Sivas yolu biraz daha yakınından geçiyor. İşaretlemelerle buranın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ben gelecek yıl çok daha fazla burada turist ağırlayacağımızı ümit ediyorum. Selçuklu döneminde 1236 yılındaki yol güzergahı bugün aynı yol güzergahı. Bu bence çok önemli bir durum. O zamanki yapılan, verilen hizmetin birçoğu şu anda da verilmeye başlandı, özüne döndük."

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de ecdadın miras bıraktığı böyle bir mekanın kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Bu tür yapıların Kayseri turizmine katkı sağlayacağının altını çizen Nergis, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böyle tarihi bir mekanın Kayseri'ye kazandırılması çok önemli çünkü burası çok değerli bir yer. 1200'lü yıllarda yapılmış, Selçuklu'dan kalan çok değerli bir eser. Nitekim buranın yaşaması, ayakta kalması lazım. Onun için de kurumlarımız buralara sahip çıkmalı. Büyükşehir Belediyemiz, KAYMEK ve KAYTUR iş birliğinde burada bir işletme açmış. Bu çok önemli. Tabi burası Sivas yolu güzergahında. Dolayısıyla buradan geçen araçlar buraya girecek. Burada insanlar kahvaltısını yapacak, yemeğini yiyecek daha sonra yoluna devam edecek. O anlamda bir hizmet sunulmaya başlandı."

- "Harika bir eser"

Ziyaretçilerden Hayati Selçuk ise İzmir'den memleketi Sivas'a geldiğini ve dönüş yolunda buraya uğradığını dile getirdi.

Selçuk, Sultanhanı'na hayran kaldığını belirterek, "Burası geçiş güzergahımız. Eskiden burayı ziyaret etme imkanımız olmadı. Yeni fırsat bulduk. İzmir'e geçiyoruz. Buranın tarihi eseri, değeri, kıymeti bilinmeli. Harika bir eser, kıymet biçilmez. Yapanlara, ilgilenenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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