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Tarihi Varda Köprüsü'ne kadına şiddete karşı afiş asıldı

25.11.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen Varda Köprüsü'ne, kadına yönelik şiddette karşı afiş asıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı afiş hazırlandı.

Afiş, Karaisalı'daki tarihi Varda Köprüsü'ne asıldı. Işıklandırılan köprüye asılan afiş, dron ile görüntülendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, AA muhabirine, kadının toplumdaki yeri ve öneminin büyük söyleyerek, "Astığımız afişle hem Adana'nın hem tarihi Varda Köprüsü'nün tanıtımını yapmak hem de güçlü bir mesaj vermek istedik. 'Çok güçlü bir mesaj ancak çok güçlü bir yerde verilir.' dedik. Aklımıza Varda Köprüsü geldi." dedi.

Karaisalı Kaymakamlığının da kendilerine büyük destek sağladığını anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Kadına şiddetin rengi turuncudur, turuncu lambalar taktırdık. Dron ile çekim yaptık. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Mesajlarımız çok önemli, kadının toplumumuzdaki yeri ve öneminin ne kadar kıymetli olduğunu tekrar vurgulamak istedik. Kadim kültürümüzde kadının çok önemli yeri var. Ailede, toplumda, her alanda kadını güçlendirmemiz lazım. Kadın gülerse dünya güler."

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