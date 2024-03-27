Tarihin eğlence merkezi Aydın’da ziyaretçilerini bekliyor

Roma İmparatoru Hadrianus’un gözdesi olarak bilinen ve Apollon Tapınağı ile de ün salan Alabanda, aynı zamanda dünyanın ilk at yarışlarının yapıldığı yer olarak biliniyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel mirasları ile açık hava müzesi olan Aydın, aynı zamanda adeta tarihin Las Vegas’ına da sahip. Dünya’nın en büyük eğlence merkezlerinden olan Las Vegas’ın benzeri olduğu düşünülen ve Milattan Önce (M.Ö.) 350’li yıllarda Aydın’ın Çine ilçesinde bulunan tarihi Alabanda Antik Kenti, döneminde eğlence ve lüksün sembolü şehirler arasında yer alıyor. Yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla yapılan keşifler ise ziyaretçilere Alabanda’nın eşsiz tarihini keşfetme fırsatı sunarken, kazı ekibi de büyük at yarışlarının yapıldığı stadyumu bulmak ve antik kentin gizemlerini gün yüzüne çıkarmak için çaba sarf ediyor. Sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda tarihi mirasıyla da öne çıkan Aydın’ın ‘Tarihin Las Vegas’ı’ olarak anılan Alabanda Antik Kenti, meraklılarını bekliyor.





