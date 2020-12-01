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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 1 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Seray Üstün Seray Üstün 01.12.2020 16:57 | Son Güncelleme:
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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 1 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihin sisli perdelerini sizler için bir kez daha aralıyoruz. Aralık ayının ilk gününde geçmiş 1 Aralık tarihlerinde neler yaşandığı sizler için derledik. Dünya tarihine damga vuran 1 Aralık olayları...

‘Dünya bir toz bulutuydu’ söylemine kadar geri gitmiyoruz merak etmeyin. Dünya tarihinde önemli sayılan 1 Aralık olaylarını sizlerle paylaşmak istedik. Hem Türkiye hem de dünya için oldukça önemli bir tarih olan 1 Aralık Dünya AIDS Günü olarak ilan edilmiştir. Peki 1 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 1 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimlerdir? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

pablo escobar 2

  • 1935 - Woody Allen, Amerikalı aktör, yazar ve yönetmen
  • 1940 - Richard Pryor, Amerikalı sinema oyuncusu, komedyen, yazar (ö. 2005)
  • 1945 - Bette Midler, Amerikalı sinema oyuncusu
  • 1949 - Pablo Escobar, Kolombiyalı uyuşturucu taciri (ö. 1993)
  • 1959 - Candace Bushnell, Amerikalı yazar

VEFAT EDENLER

claude-jade

  • 1825 - I. Aleksandr, Rus çarı (d. 1777)
  • 1968 - Dario Moreno, İzmir doğumlu şarkıcı, oyuncu (d. 1921)
  • 1973 - David Ben-Gurion, İsrail'in ilk başbakanı (d. 1886)
  • 1987 - James Baldwin, Amerikalı yazar (d. 1924)
  • 2006 - Claude Jade, Fransız oyuncu (d. 1948)

DÜNYADA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Burj Al Arab

  • 1402 - Timur, 57 yıldır Rodos şövalyelerinin hüküm sürdüğü İzmir'i kuşattı.
  • 1640 - Portekiz, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
  • 1906 - Dünyanın ilk sinema salonu Paris'te açıldı.
  • 1913 - Ford Motor Company, ilk hareketli montaj hattını başlattı.
  • 1955 - Montgomery, Alabama'da (ABD) Rosa Parks adındaki zenci kadın, otobüste yerini beyaz adama vermediği için tutuklandı.
  • 1973 - Papua Yeni Gine, Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti.
  • 1987 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Dünya AIDS Günü'nü ilk kez duyurdu.
  • 1989- Doğu Almanya Parlamentosu, Komünist Parti’yi iptal etti.
  • 1990 - Manş Tüneli'nin İngiltere ve Fransa'dan başlayan bölümleri deniz dibinin 40 m altında buluştu.
  • 1991 - Nursultan Nazarbayev oyların %98,7’sini alarak Kazakistan’ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
  • 1999 - 321 metre yükseklikle dünyanın en yüksek oteli olan Burj Al Arab hizmete açıldı.
  • 2000 - Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin, iktidarı dönemindeki cinayet ve insan kaçırma suçlarından dolayı tutuklanmasına karar verildi.

TÜRKİYE’DE NELER YAŞANDI?

1 aralık kapak

  • 1928-II. İktisat Şurası toplandı. Osmanlı borçlarının tasfiyesine ilişkin anlaşma TBMM’de onaylandı.
  • 1940-II. Dünya Savaşı dolayısıyla Türkiye’de geceleri karartma uygulaması başlatıldı.
  • 1964-Türkiye ile Avruğa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık kurulmasını öngören 12 Eylül 1963’te imzalanan Ankara Antlaşması yürürlüğe girdi.
  • 1980-Turgut Özal, Başbakan Müsteşarlığı’na atandı.
  • 2007-TBMM Türk ordusunun Kuzey Irak’a sınır ötesi operasyon izni verdi.


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