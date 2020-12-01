Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 1 Aralık tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ söylemine kadar geri gitmiyoruz merak etmeyin. Dünya tarihinde önemli sayılan 1 Aralık olaylarını sizlerle paylaşmak istedik. Hem Türkiye hem de dünya için oldukça önemli bir tarih olan 1 Aralık Dünya AIDS Günü olarak ilan edilmiştir. Peki 1 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 1 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimlerdir? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1935 - Woody Allen, Amerikalı aktör, yazar ve yönetmen

1940 - Richard Pryor, Amerikalı sinema oyuncusu, komedyen, yazar (ö. 2005)

1945 - Bette Midler, Amerikalı sinema oyuncusu

1949 - Pablo Escobar, Kolombiyalı uyuşturucu taciri (ö. 1993)

1959 - Candace Bushnell, Amerikalı yazar

VEFAT EDENLER

1825 - I. Aleksandr, Rus çarı (d. 1777)

1968 - Dario Moreno, İzmir doğumlu şarkıcı, oyuncu (d. 1921)

1973 - David Ben-Gurion, İsrail'in ilk başbakanı (d. 1886)

1987 - James Baldwin, Amerikalı yazar (d. 1924)

2006 - Claude Jade, Fransız oyuncu (d. 1948)

DÜNYADA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1402 - Timur, 57 yıldır Rodos şövalyelerinin hüküm sürdüğü İzmir'i kuşattı.

1640 - Portekiz, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1906 - Dünyanın ilk sinema salonu Paris'te açıldı.

1913 - Ford Motor Company, ilk hareketli montaj hattını başlattı.

1955 - Montgomery, Alabama'da (ABD) Rosa Parks adındaki zenci kadın, otobüste yerini beyaz adama vermediği için tutuklandı.

1973 - Papua Yeni Gine, Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1987 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Dünya AIDS Günü'nü ilk kez duyurdu.

1989- Doğu Almanya Parlamentosu, Komünist Parti’yi iptal etti.

1990 - Manş Tüneli'nin İngiltere ve Fransa'dan başlayan bölümleri deniz dibinin 40 m altında buluştu.

1991 - Nursultan Nazarbayev oyların %98,7’sini alarak Kazakistan’ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

1999 - 321 metre yükseklikle dünyanın en yüksek oteli olan Burj Al Arab hizmete açıldı.

2000 - Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin, iktidarı dönemindeki cinayet ve insan kaçırma suçlarından dolayı tutuklanmasına karar verildi.

TÜRKİYE’DE NELER YAŞANDI?

1928-II. İktisat Şurası toplandı. Osmanlı borçlarının tasfiyesine ilişkin anlaşma TBMM’de onaylandı.

1940-II. Dünya Savaşı dolayısıyla Türkiye’de geceleri karartma uygulaması başlatıldı.

1964-Türkiye ile Avruğa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık kurulmasını öngören 12 Eylül 1963’te imzalanan Ankara Antlaşması yürürlüğe girdi.

1980-Turgut Özal, Başbakan Müsteşarlığı’na atandı.

2007-TBMM Türk ordusunun Kuzey Irak’a sınır ötesi operasyon izni verdi.



