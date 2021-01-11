Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 11 Ocak tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 11 Ocak tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 11 Ocak’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 11 Ocak’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

347 - I. Theodosius, Roma İmparatoru (ö. 395)

1359 - Go-En'yū, Japonya'da Kuzey Talibi (ö. 1393)

1638 - Nicolas Steno, Danimarkalı bilimci ve Katolik piskospos (ö. 1686)

1732 - Peter Forsskål, İsveçli kâşif, oryantalist, doğa bilimci (ö.1763)

1757 - Alexander Hamilton, Amerikanın ilk partisi olan Federalist Parti'nin kurucusu ve teorisyen (ö.1804)

1800 - Anyos Jedlik, Macar fizikçi, Dinamonun mucidi (ö.1895)

1805 - Peter Johann Nepomuk Geiger, Viyanalı sanatçı (ö.1880)

1807 - Ezra Cornell, Amerikalı iş adamı ve Cornell Üniversitesi'nin kurucusu (ö. 1874)

1815 - John A. Macdonald, Kanada'nin ilk Başbakanı (ö. 1891)

1842 - William James, Amerikalı yazar ve ruh bilimci (ö. 1910)

1852 - Konstantin Fehrenbach, Alman devlet adamı (ö. 1926)

1859 - Lord Curzon, İngiliz politikacı (1898-1905 arasında Hindistan Genel Valisi ve 1919-1924 arasında Birleşik Krallık Dış İşleri Bakanı) (ö. 1925)

1867 - Edward Bradford Titchener, İngiliz psikolog (ö. 1927)

1870 - Alexander Stirling Calder, Amerikalı heykeltıraş (ö. 1945)

1870 - Mehmed Selim Efendi, II. Abdülhamid'in en büyük oğlu (ö. 1937)

1878 - Theodoros Pangalos, Yunan asker ve siyasetçi (ö. 1952)

1882 - Walter T. Bailey, Afroamerikan mimar (ö. 1941)

1885 - Alice Paul, Amerikalı feminist ve kadın hakları aktivisti. (ABD'de yasaların kadınlara eşit hak tanıması talebiyle açılan ilk kampanyanın önderi) (ö. 1977)

1894 - Paul Wittek, Avusturyalı tarihçi, doğubilimci ve yazar (ö. 1978)

1897 - Kazimierz Nowak, Polonyalı seyyah, muhabir ve fotoğrafçı (ö. 1937)

1897 - August Heissmeyer, SS'in önde gelen üyesi (ö. 1979)

1903 - Alan Stewart Paton, Güney Afrikalı yazar ve apartheid karşıtı eylemci. ("Ağla Sevgili Memleketim" adlı romanıyla ünlenen) (ö. 1988)

1906 - Albert Hofmann, İsviçreli bilim adamı ve LSD'yi sentezleyen ilk kişi (ö. 2008)

1907 - Pierre Mendès France, Fransız siyasetçi (Başbakanlığı sırasında Fransa'nın Çinhindi'nden çekilmesini sağlayan sosyalist politikacı) (ö. 1982)

1911 - Brunhilde Pomsel, Alman radyocu ve haber muhabiri (ö. 2017)

1911 - Zenko Suzuki, Japonya Başbakanı (ö. 2004)

1924 - Roger Guillemin, Amerikalı bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1930 - Rod Taylor, Avustralyalı oyuncu (ö. 2015)

1938 - Fischer Black, Amerikalı ekonomist (ö. 1995)

1941 - Gérson Brezilyalı futbolcu

1953 - Mehmet Altan, Türk gazeteci, yazar ve akademisyen

1970 - Mustafa Sandal, Türk şarkıcı

1972 - Marc Blucas, Amerikalı aktör

1975 - Matteo Renzi, İtalyan politikacı ve Başbakan

1980 - Gökdeniz Karadeniz, Türk futbolcu

1981 - Ali Bilgin, Türk oyuncu ve yönetmen

1985 - Fırat Albayram, Türk oyuncu

1988 - Volkan Tokcan, Türk basketbolcu

1993 - Mahmut Orhan, Türk DJ ve prodüktör

1996 - Leroy Sané, Alman futbolcu

1997 - Cody Simpson, Avustralyalı şarkıcı

1998 - Laura Roge, Alman oyuncu

2000 - Jamie Bick, Alman oyuncu