Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 21 Aralık tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 21 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 21 Aralık en uzun gece (Şeb-i yelda) olarak bilinir. Aynı zamanda Dünya Kooperatifçilik Günü’dür. Peki 21 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 21 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1401 - Masaccio, İtalyan ressam (ö. 1428)

1773 - Robert Brown, İskoç botanikçi (ö. 1858)

1795 - Leopold von Ranke, Alman tarihçi (ö. 1886)

1804 - Benjamin Disraeli, Britanyalı politikacı ve Birleşik Krallık Başbakanı (ö. 1881)

1840 - Namık Kemal, Türk şair (ö. 1888)

1874 - Juan Bautista Sacasa, Nikaragualı tıp doktoru ve siyasetçi (1932-36 arasında Nikaragua Başkanı) (ö. 1946)

1896 - Konstantin Rokosovski, Sovyet asker ve devlet adamı (ö. 1968)

1917 - Heinrich Böll, Alman yazar (ö. 1985)

1918 - Kurt Waldheim, Avusturyalı politikacı ve devlet adamı (ö. 2007)

1928 - Ed Nelson, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)

1937 - Jane Fonda, Amerikalı oyuncu

1939 - Malcolm Hebden, İngiliz oyuncu

1940 - Frank Zappa, Amerikalı müzisyen (ö. 1993)

1943 - İstemi Betil, Türk sinema, tiyatro, TV dizileri oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2011)

1947 - Paco de Lucia, İspanyol müzisyen (ö. 2014)

1948 - Samuel L. Jackson, Amerikalı oyuncu

1955 - Ali İpin, Türk tiyatro oyuncusu

1965 - Cem Özdemir, Türk ve Çerkes asıllı Alman siyasetçi

1966 - Kiefer Sutherland, Amerikalı oyuncu

1969 - Julie Delpy, Fransız oyuncu ve müzisyen

1973 - Karahan Çantay, Türk model ve oyuncu

1975 - Charles Michel, Belçikalı siyasetçi

1976 - Mark Dickel, Yeni Zelandalı basketbolcu

1976 - Sedat Kapanoğlu, Türk bilişimci ve Ekşi Sözlük'ün kurucusu

1977 - Emmanuel Macron, Fransız bankacı, bürokrat ve siyasetçi

VEFAT EDENLER

1375 - Giovanni Boccaccio, İtalyan yazar ve şair (d. 1313)

1603 - III. Mehmet, Osmanlı'nın 13. Padişahı (d. 1566)

1824 - James Parkinson, İngiliz hekim, jeolog, paleontolog ve politik eylemci (d. 1755)

1863 - Giuseppe Gioacchino Belli, Romalı şair (d. 1791)

1882 - Francesco Hayez, İtalyan ressam (d. 1791)

1935 - Kurt Tucholsky, Alman gazeteci ve yazar (d. 1890)

1937 - Frank B. Kellogg, Amerikalı avukat, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1856)

1940 - F. Scott Fitzgerald, İrlanda asıllı Amerikalı yazar (d. 1896)

1943 - Mahmut Esat Bozkurt, Türk akademisyen ve devlet adamı (d. 1892)

1945 - George S. Patton, Amerikalı asker ve II. Dünya Savaşı'nda ABD Ordusu generali (d. 1885)

1970 - Elyesa Bazna (Çiçero), Arnavut asıllı Türk casus (d. 1904)

1991 - Abdullah Baştürk, Türk sendikacı ve DİSK Genel Başkanı (d. 1929)

1992 - Stella Adler, Amerikalı oyuncu (d. 1901)

2006 - Saparmurat Türkmenbaşı, Türkmenistan Devlet Başkanı (d. 1940)

2017 - Bruce McCandless II, Amerikalı astronot (d. 1937)

ÖNEMLİ OLAYLAR