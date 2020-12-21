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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 21 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Seray Üstün Seray Üstün 21.12.2020 11:38 | Son Güncelleme:
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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 21 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihin sır dolu perdesini sizler için bir kez daha aralıyoruz. Aralık ayına girmesiyle beraber yeni yıl coşkusu içimizi saymaya başladı. Başımıza gelmedik kalmayan 2020 yılının sonlarına doğru tarihte gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz 21 Aralık’ta tarihte neler yaşandı sizler için derledik. Dünya tarihine damga vuran 21 Aralık olayları...

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 21 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 21 Aralık en uzun gece (Şeb-i yelda) olarak bilinir. Aynı zamanda Dünya Kooperatifçilik Günü’dür. Peki 21 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 21 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

MASACCIO

  • 1401 - Masaccio, İtalyan ressam (ö. 1428)
  • 1773 - Robert Brown, İskoç botanikçi (ö. 1858)
  • 1795 - Leopold von Ranke, Alman tarihçi (ö. 1886)
  • 1804 - Benjamin Disraeli, Britanyalı politikacı ve Birleşik Krallık Başbakanı (ö. 1881)
  • 1840 - Namık Kemal, Türk şair (ö. 1888)
  • 1874 - Juan Bautista Sacasa, Nikaragualı tıp doktoru ve siyasetçi (1932-36 arasında Nikaragua Başkanı) (ö. 1946)
  • 1896 - Konstantin Rokosovski, Sovyet asker ve devlet adamı (ö. 1968)
  • 1917 - Heinrich Böll, Alman yazar (ö. 1985)
  • 1918 - Kurt Waldheim, Avusturyalı politikacı ve devlet adamı (ö. 2007)
  • 1928 - Ed Nelson, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)
  • 1937 - Jane Fonda, Amerikalı oyuncu
  • 1939 - Malcolm Hebden, İngiliz oyuncu
  • 1940 - Frank Zappa, Amerikalı müzisyen (ö. 1993)
  • 1943 - İstemi Betil, Türk sinema, tiyatro, TV dizileri oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2011)
  • 1947 - Paco de Lucia, İspanyol müzisyen (ö. 2014)
  • 1948 - Samuel L. Jackson, Amerikalı oyuncu
  • 1955 - Ali İpin, Türk tiyatro oyuncusu
  • 1965 - Cem Özdemir, Türk ve Çerkes asıllı Alman siyasetçi
  • 1966 - Kiefer Sutherland, Amerikalı oyuncu
  • 1969 - Julie Delpy, Fransız oyuncu ve müzisyen
  • 1973 - Karahan Çantay, Türk model ve oyuncu
  • 1975 - Charles Michel, Belçikalı siyasetçi
  • 1976 - Mark Dickel, Yeni Zelandalı basketbolcu
  • 1976 - Sedat Kapanoğlu, Türk bilişimci ve Ekşi Sözlük'ün kurucusu
  • 1977 - Emmanuel Macron, Fransız bankacı, bürokrat ve siyasetçi

VEFAT EDENLER

Giovanni Boccaccio

  • 1375 - Giovanni Boccaccio, İtalyan yazar ve şair (d. 1313)
  • 1603 - III. Mehmet, Osmanlı'nın 13. Padişahı (d. 1566)
  • 1824 - James Parkinson, İngiliz hekim, jeolog, paleontolog ve politik eylemci (d. 1755)
  • 1863 - Giuseppe Gioacchino Belli, Romalı şair (d. 1791)
  • 1882 - Francesco Hayez, İtalyan ressam (d. 1791)
  • 1935 - Kurt Tucholsky, Alman gazeteci ve yazar (d. 1890)
  • 1937 - Frank B. Kellogg, Amerikalı avukat, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1856)
  • 1940 - F. Scott Fitzgerald, İrlanda asıllı Amerikalı yazar (d. 1896)
  • 1943 - Mahmut Esat Bozkurt, Türk akademisyen ve devlet adamı (d. 1892)
  • 1945 - George S. Patton, Amerikalı asker ve II. Dünya Savaşı'nda ABD Ordusu generali (d. 1885)
  • 1970 - Elyesa Bazna (Çiçero), Arnavut asıllı Türk casus (d. 1904)
  • 1991 - Abdullah Baştürk, Türk sendikacı ve DİSK Genel Başkanı (d. 1929)
  • 1992 - Stella Adler, Amerikalı oyuncu (d. 1901)
  • 2006 - Saparmurat Türkmenbaşı, Türkmenistan Devlet Başkanı (d. 1940)
  • 2017 - Bruce McCandless II, Amerikalı astronot (d. 1937)

ÖNEMLİ OLAYLAR

kanlı noel

  • 1516 - Gazze Muharebesi gerçekleşti.
  • 1603 - Osmanlı Padişahı III. Mehmet öldü, yerine oğlu I. Ahmet tahta çıktı.
  • 1898 - Pierre Curie ve Marie Curie, radyoaktif radyum elementini keşfettiler.
  • 1918 - Osmanlı Padişahı Vahdettin, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti.
  • 1925 - Sovyet sinema yönetmeni Sergey Ayzenştayn'ın, Potemkin Zırhlısı adlı filmi gösterime girdi.
  • 1937 - İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan ve Walt Disney'in yapımcılığındaki, Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin galası yapıldı.
  • 1953 - Türk-Fransız Ticaret Antlaşması imzalandı; antlaşma hükümlerine göre Fransa, Türkiye'ye 100 milyon lira tutarında kredi açacak.
  • 1958 - De Gaulle, Fransa'da 5. Cumhuriyetin Başkanı seçildi.
  • 1959 - Farah Diba, muhteşem bir törenle, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendi.
  • 1959 - İlk İlhan İskender Tiyatro Armağanı'nı, Nedret Güvenç ve Ulvi Uraz aldı.
  • 1959 - Kim dergisi bir ay süreyle kapatıldı. Kim'in sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Şahap Balcıoğlu'na 16 ay hapis cezası verildi.
  • 1961 - Londra'dan Tel Aviv'e giden İngiliz Havayolları British Airways'a ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı'ndan ayrılışından bir dakika sonra düşerek parçalandı: 26 ölü, 8 yaralı.
  • 1963 - Kanlı Noel: Kıbrıslı Türklere karşı silahlı saldırılar başlatıldı.
  • 1964 - İngiliz Parlamentosu, cinayet suçu için verilen ölüm cezasını kaldırdı.
  • 1968 - Apollo 8, Ay yörüngesindeki görevleri için fırlatıldı.
  • 1969 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar istifa etti, yerine Şaban Yıldız seçildi.
  • 1971 - TL'nin değeri yeniden belirlendi: 1 dolar = 14 lira.
  • 1971 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine, Avusturyalı diplomat Kurt Waldheim seçildi.
  • 1972 - Doğu Berlin'de iki Almanya arasında Temel Anlaşma imzalandı.
  • 1973 - İstanbul'da Hacı Bekir'in Kadıköy, Karaköy, Beyoğlu ve Eminönü işyerlerinde grev başladı.
  • 1978 - Kahramanmaraş'ta sağcılar, iki sol görüşlü öğretmeni öldürdü.
  • 1979 - Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgal etti.
  • 1985 - Konya Genelevi'nde çalışan kadınlar, kendilerini teşhir etmeleri yasaklanınca greve gittiler.
  • 1986 - Şanghay'da toplanan 50 bin öğrenci demokrasi istedi.
  • 1987 - Cumhuriyet döneminin 46. Hükümeti olan, İkinci Turgut Özal Hükûmeti kuruldu.
  • 1988 - Lockerbie Faciası: Pan American World Airways'a ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, Londra-New York seferini yaparken, İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde infilak etti: 21 ülkeden 270 kişi öldü (yerde bulunan 11 kişi dahil).
  • 1989 - Amerika Birleşik Devletleri, Panama'yı işgal etti.
  • 1990 - Lice Kaymakamlığına baskıları şikayet etmek için giden köylülere ateş açıldı, 1 kadın ve 1 çocuk öldü.
  • 1991 - Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleri, bir araya gelerek, Sovyetler Birliği'ne son verdiler ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu (BDT) (Commonwealth of Independent States) kurduklarını açıkladılar.
  • 1995 - Beytüllahim şehrinin kontrolü, İsrail'den Filistin'e geçti.
  • 1999 - Hakkında iki gıyabi tutuklama kararı bulunan, Şişli eski Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk, Londra'da yakalandı.
  • 2005 - Birleşik Krallık'ta hemcinsler arasında medeni birliktelik yasallaştı. Elton John ve hayat arkadaşı David Furnish bu yasadan ilk yararlanan çift oldu.
  • 2012 - Maya takviminde 13. baktunun başlangıcı. (5200 yıl)

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