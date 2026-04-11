Tarihte belki de bir ilk! Galatasaray'dan inanılmaz hamle: Osimhen derbiye böyle çıkacak

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen için umut veren bir gelişme yaşandı. Liverpool karşılaşmasında kolu kırılan Nijeryalı yıldızın sahalara dönüşü için sağlık ekibi özel bir çözüm geliştirdi. Bu çözüm Süper Lig tarihinde belki de bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

KARBON FİBER ZIRH YAPILDI

Sarı kırmızılı kulübün doktorları, Osimhen’in forma giyebilmesi adına karbon fiberden özel bir koruyucu hazırladı. Oldukça hafif olan bu materyalin, çeliğe kıyasla beş kat daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. Bu sayede oyuncunun kolunun darbelere karşı maksimum seviyede korunması amaçlanıyor.

FIFA KRİTERLERİNE TAM UYUM

Hazırlanan aparatın futbol kurallarına uygun olacağı ifade edildi. Hem oyuncunun sağlığını hem de rakip futbolcuların güvenliğini riske atmayacak şekilde tasarlanan koruyucunun kullanımına onay verilmesi bekleniyor. Bu gelişme, yıldız golcünün sahaya çıkma ihtimalini güçlendirdi.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 26 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe derbisi, Osimhen için dönüş maçı olarak planlanıyor. Teknik ekip ve sağlık heyeti, oyuncuyu bu kritik karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.