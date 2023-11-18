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Tarihte eşi benzeri olmayan olay! İrlanda'nın gruptan çıkması için Hollanda'ya yenilmesi gerekiyor

18.11.2023 20:16 | Son Güncelleme:
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EURO 2024 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda tarihi bir maç futbolseverleri bekliyor. Hollanda, Johan Cruyff Arena'da oynanacak maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek. TSİ 22.45'te başlayacak maç öncesi eşi benzeri görülmemiş bir durum ortaya çıktı. İrlanda Cumhuriyeti'nin gruptan çıkması için Hollanda'ya mağlup olması gerekiyor. İşte detaylar...

EURO 2924 Elemeleri'nde Hollanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında daha önce eşine pek rastlanmamış bir karşılaşma oynanacak. Fransa'nın daha önce gruptan çıkmayı garantilediği B Grubu'nda Hollanda; mutlak galibiyet almak, İrlanda Cumhuriyeti ise yenilmek için sahaya çıkacak.

İRLANDA'NIN YENİLMESİ GEREKİYOR

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Grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda Cumhuriyeti'nin, 12 puanla 2. basamakta yer alan Hollanda'ya mağlup olması durumunda EURO 2024'e gitme ihtimali bulunacak.

ULUSLAR LİGİ FORMÜLÜ

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İrlanda, Johan Cruyff Arena'daki maçta Hollanda'ya yenilmesi halinde UEFA Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde edecek ve buradan organizasyona katılma şansı kazanacak.

İŞTE SON DURUM

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İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamaya giremeyen 7'den daha fazla takım olmaması gerekiyor.

Hollanda, Uluslar A Ligi'nde yer alması ve Avrupa eleme gruplarında otomatik sıralamaların dışında kaldığı için bu takımlardan biri olarak öne çıkıyor. Hollanda'nın otomatik olarak önünde yer almayan Yunanistan'ı geçmesi için İrlanda önemli bir faktör.

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak. Bu nedenle İrlanda'nın bu akşam Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. İrlanda, galip gelirse Hollanda'nın Yunanistan'ın üzerine çıkması mümkün olmayacak. Bu da İrlanda'ya play-off oynama yolunu kapatacak.

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