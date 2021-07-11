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Tarık Çamdal'dan Belhanda'ya övgü

11.07.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un oyuncusu Tarık Çamdal, takım arkadaşı Belhanda için "Çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Hem kişiliği hem futbolu gerçekten takdire şayan" dedi.

Tarık Çamdal'dan Belhanda'ya övgü

Tarık Çamdal, takıma katıldığından itibaren şampiyonluğa inandığını, arkadaşlarıyla hiçbir zaman umutlarını kaybetmediklerini ifade ederek, "Biz kendimizden emindik. Şampiyonluğa adım adım ilerledik" dedi.

26 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'un adaptasyon sorunu yaşamayacağını söyleyen Tarık Çamdal, yeni transferler ile daha da güçlendiklerini belirtti.

"KARAKTERLİ DÜZGÜN BİR ÇOCUK"

Faslı orta saha oyuncusu Belhanda ile Galatasaray'da tanıştığını, Adana Demirspor'a transferinden çok mutlu olduğunu söyleyen Tarık Çamdal, "Takıma gelen isimlere bakarsak hepsi star diyebilirim. Ama gerçekten hepsi karakterli. Mesela şuan Belhanda bizimle. Belhanda ile Galatasaray'dan tanışıyoruz. Çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Hem kişiliği hem futbolu gerçekten takdire şayan. O yüzden takıma yeni katılacak arkadaşlarla iyi bir kadro oluşturabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"BEN BÖYLE BİR BAŞKAN GÖRMEDİM"

Adana Demirspor'a başkan Murat Sancak sayesinde geldiğini belirten Tarık Çamdal, "Bu adam elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her şeyi yapıyor. Bunu başkan duysun diye söylemiyorum. Gerçekten böyle bir başkan nadir görülmüştür. Ben görmedim. O yüzden her şeyi hak ediyor. Gördüğünüz gibi takımı da şuan Süper Lig'de. Yaptığı transferlerle devam ediyor" diye konuştu.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın babacan bir kişilik olduğunu ve şampiyonluk yolunda kendilerini ateşlediğini ifade eden Tarık Çamdal, yeni statta taraftarla biran önce buluşmak istediklerini sözlerine ekledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor Younes Belhanda
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