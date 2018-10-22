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Tarık Çamdal'dan Galatasaray yönetimini çıldırtan talep!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.10.2018 20:27 | Son Güncelleme

Galatasaray'da kadro dışı kalan Tarık Çamdal, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılık için tek bir şart sundu. Tarık Çamdal, sözleşmesinin sonuna kadar olan alacaklarının ödenmesi halinde Galatasaray'dan ayrılacağını yönetime bildirdi.

Tarık Çamdal'dan Galatasaray yönetimini çıldırtan talep!

Son iki sezondur kadro dışı olan ve başka bir takıma transfer olmak istemeyen Tarık Çamdal'dan yönetimi şok eden bir talep geldi.

İki senedir Galatasaray'da kadro dışı kalan ancak bir türlü başka takımlara gitmeye yanaşmayan Tarık Çamdal, yönetimle yaptığı görüşmede yine tercihini kalmaktan yana kullandı.

Yapılan görüşmede ayrılmayı düşünmediğini ve sözleşmesinin bitiş tarihi olan hazirana kadar kalmak istediğini söyleyen Tarık, ancak bütün alacaklarının kendisine ödenmesi durumunda ocakta başka bir takıma gideceğini iletti.

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal'ın 2018/2019 sezonu sabit ücreti 1,6 milyon euro olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar da Tarık ile devre arasında yolların ayrılmasını istiyor.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray tarık çamdal

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