Tarık Çamdal'dan Galatasaray yönetimini çıldırtan talep!

Son iki sezondur kadro dışı olan ve başka bir takıma transfer olmak istemeyen Tarık Çamdal'dan yönetimi şok eden bir talep geldi.
İki senedir Galatasaray'da kadro dışı kalan ancak bir türlü başka takımlara gitmeye yanaşmayan Tarık Çamdal, yönetimle yaptığı görüşmede yine tercihini kalmaktan yana kullandı.
Yapılan görüşmede ayrılmayı düşünmediğini ve sözleşmesinin bitiş tarihi olan hazirana kadar kalmak istediğini söyleyen Tarık, ancak bütün alacaklarının kendisine ödenmesi durumunda ocakta başka bir takıma gideceğini iletti.
Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal'ın 2018/2019 sezonu sabit ücreti 1,6 milyon euro olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar da Tarık ile devre arasında yolların ayrılmasını istiyor.
(Milliyet)
Mehmet Ekici'den kötü haber!
SERIE A | Frosinone 3 - 3 Empoli
Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Fenerbahçe'de büyük gol krizi
Sivasspor - Fenerbahçe maçında İlhan Mansız sürprizi
Ronaldo tarihe geçti!
Garry Rodrigues Valencia yolcusu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
Futbolcuların bedelli askerliklerini haziran ayında yapabilmeleri için çalışma yürütülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum