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Tarık Çamdal Galatasaray ile 2 milyon 250 bin TL üzerinden anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2019 07:48 | Son Güncelleme

Galatasaray, 5.5 milyon TL alacağı bulunan Tarık Çamdal ile 2 milyon 250 bin TL üzerinden anlaşmaya vardı. Tarık Çamdal, "kulüp bulursa" ayrılacak ve Galatasaray'dan 2 milyon 250 bin TL para alacak.

Tarık Çamdal Galatasaray ile 2 milyon 250 bin TL üzerinden anlaştı

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un ayrılmasının ardından gündemdeki isimlerden biri de Tarık Çamdal. Galatasaray Yönetimi'nin göndermek istediği ancak bir türlü takım bulamayan Tarık Çamdal ile ilgili gerçeklere Sporx.com ulaştı.

Galatasaray'ın 2014 yılında 4 milyon 750 bin euro karşılığında Eskişehirspor'dan transfer ettiği ve son 4 sezonda ilk 11'de sadece maça çıkarak kariyerinde 5 kupa kazanan Tarık Çamdal'ın sarı-kırmızılı kulüpten 5.5 milyon TL alacağı bulunuyor.

Galatasaray Yönetimi ile "ayrılık" konusunda şartlı anlaşmaya varan Tarık, "kulüp bulup ayrılması halinde" sarı-kırmızılı kulüpten 2 milyon 250 bin TL para alacak ve başka bir takıma transfer olacak.

Şu ana kadar "bedelsiz olarak" transfer olabileceği bir takım bulamayan Tarık Çamdal, herhangi bir takım ile anlaşamazsa sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve sarı-kırmıılı külüpten toplam alacağı 6 milyon TL'ye dayanacak.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray tarık çamdal

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