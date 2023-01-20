Tarık Papuççuoğlu 29 yıllık eşine "Genç bir kadına aşık oldum" dedi! Boşandıktan 8 yıl sonra geri döndü

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu “360 Derece” adlı televizyon programında şoke eden açıklamalar yaptı.

Tarık Papuççuoğlu, 29 yıllık eşi Gülgün Akansu’dan genç bir kadına âşık olduğu için boşandığını ve bu durumdan hiç pişmanlık duymadığını itiraf etti.

"EŞİM BU DURUMU OLGUN KARŞILADI"

Pabuççuoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben âşık oldum. Âşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına âşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi de tamamen koparıyor. Ama mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Eşim bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil.”

Âşık olduğu genç kadınla 8 yıl birlikte olduğunu söyleyen oyuncu, 8 sene başkasıyla birlikte olduktan sonra eşine döndüğünü de açıkladı.

Tarık Papuççuoğlu "Eşim o kapattığı kapıyı çok aşındırtmadı. Bana çok doğal geldi. Bunu kime söylesem kabul etmiyor ama bana olabilir gibi geliyor. Bu süreçte çok şeyi fark ettim. Biz eşimle geçen 29 senede çok iyi arkadaş olmuşuz. Arkadaş olmayı beceremeyen çiftler kopuyor. Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş. İkinci kez barışınca eski eşim evlilik istemedi. Eşimle tekrar evlendiğim eskiye döner miyim diye düşündüm" dedi.

