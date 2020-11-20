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Tarik Phillip yeniden TOFAŞ’ta

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.11.2020 15:56 | Son Güncelleme

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda da kadrosunda bulunan Britanyalı şutör gard Tarik Phillip ile yeniden anlaşma sağladı.

Tarik Phillip yeniden TOFAŞ’ta

Basketball Champions League ve ING Basketbol Süper Lig’de mücadele veren TOFAŞ, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi yeşilliler, İsrail’de Hapoel Jerusalem forması giyen, eski oyuncusu Tarik Phillip ile yeniden anlaşma sağladı.

Kariyerinde daha önce NBA takımlarından Washington Wizards’tan kontrat almayı başaran, 2019-2020 sezonunda ise TOFAŞ Basketbol Takımı forması giyen Tarik Phillip, pandemi sebebiyle yarıda kalan sezonda Basketbol Süper Ligi’nde 21 maçta 10.8 sayı-2.7 ribaund-2.9 asist; 7Days Eurocup’ta ise 16 maçta 11.6 sayı-3.4 ribaund-4.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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TARIK PHİLLİP KİMDİR?

10 Ağustos 1993 doğumlu ve 1.90 cm boyundaki Tarik Phillip, shooting guard (2) ve point guard (1) pozisyonlarında görev yapmaktadır. Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşlığı bulunan oyuncu, basketbol kariyerine doğum yeri olan Brooklyn’de başladı. 2014-2017 yılları arasında Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından West Virginia adına mücadele eden Phillip, 2017-2018 sezonuyla birlikte rotasını Avrupa’ya çevirdi. Sezona Macaristan’ın Szolnoki Olajbanyasz takımında giren Tarik Phillip, burada FIBA Europe Cup’ta 14 maçta süre alıp 7.8 sayı-2.9 ribaund-1.4 asist-2.2 top çalma; ligde ise 15 maçta 5 sayı-9 ribaund-1.2 top çalma ortalama istatistiklerini sergiledikten sonra Şubat 2018’de İspanya’nın yolunu tuttu ve sezonu CB Clavijo Logrono’da tamamlayarak 11 maçta 10.6 sayı-2.5 ribaund-1.7 asist ve 1.3 top çalma istatistiklerine imza attı. 2018-2019 Sezonunda NBA G-League’de Memphis Hustle adına mücadele veren Phillip, 47 maçta 14.1 sayı-5 ribaund-3.8 asist-1.6 top çalma ortalama istatistiklerini tutturdu. Nisan 2019’da NBA takımlarından Washington Wizards’tan kontrat almayı başaran Tarik Phillip, 2019 yazında gerçekleştirilen NBA Yaz Ligi’nde de Washington Wizards forması giydi ve 4 maçta 5.8 sayı-1 ribaund-1.3 asist-1 top çalma ortalama istatistikleri sergiledi. 2019-2020 Sezonunda TOFAŞ Basketbol Takımı forması giyen Tarik Phillip, pandemi nedeniyle yarıda kalan sezonda Basketbol Süper Ligi’nde 21 maçta 10.8 sayı-2.7 ribaund-2.9 asist; 7Days Eurocup’ta ise 16 maçta 11.6 sayı-3.4 ribaund-4.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmiş; 2020-2021 sezonu öncesi ise İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem ile sözleşme imzalamıştı. Hapoel Jerusalem formasıyla bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2 maça çıkan Tarik Phillip, 13 sayı-2 ribaund-1 asist ortalamayla oynarken; İsrail Ligi’nde 16 Kasım 2020 tarihinde çıktığı son maçta ise Hapoel Tel-Aviv’e karşı 31 dakikada parkede kalıp 15 sayı-7 ribaund-2 asiste imza atmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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