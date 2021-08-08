MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarık Tarcan yıllara meydan okuyor! "Beyazların her birinde yaşanmışlık gizli"

Tarık Tarcan yıllara meydan okuyor! "Beyazların her birinde yaşanmışlık gizli"

08.08.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk yaparken bir anda mesleği bıraktı. Tarık Tarcan şimdi son haliyle gündemde...

Tarık Tarcan yıllara meydan okuyor! "Beyazların her birinde yaşanmışlık gizli"

Bir dönemin yakışıklı oyuncularından Tarık Tarcan oyunculuğa ara vererek inzivaya çekilmişti. an, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Mesleğinin zirvesindeyken her şeyden eline eteğini çeken ünlü oyuncu erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlar yapan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor.

eeae

63 yaşındaki ünlü oyuncu yıllara meydan okurken saçlarının beyazlamasıyla ilgiliyse "Beyazların her birinde yaşanmışlıkların anıları gizli..." diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişmeOrman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme
PARTNERAltın kız Kylie! Çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdıAltın kız Kylie! Çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdı
Yeni sevgilisiyle plajda! Bakın nasıl dikkat çektiYeni sevgilisiyle plajda! Bakın nasıl dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Bakan Koca'dan aşı olmayanlara mesaj: Lütfen dinleyin

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Televizyona damga vurmaya geliyor! Bomba diziye transfer oldu

Televizyona damga vurmaya geliyor! Bomba diziye transfer oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı...

Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.