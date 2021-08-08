Tarık Tarcan yıllara meydan okuyor! "Beyazların her birinde yaşanmışlık gizli"

Bir dönemin yakışıklı oyuncularından Tarık Tarcan oyunculuğa ara vererek inzivaya çekilmişti. an, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Mesleğinin zirvesindeyken her şeyden eline eteğini çeken ünlü oyuncu erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlar yapan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor.

63 yaşındaki ünlü oyuncu yıllara meydan okurken saçlarının beyazlamasıyla ilgiliyse "Beyazların her birinde yaşanmışlıkların anıları gizli..." diyor.



