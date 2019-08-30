Tarım alanlarının altında tarih yatıyor

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klasik çağdan Roma'ya ve başkent olduğu Bizans dönemine kadar Likya'nın en önemli metropollerinden biri olan Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake'de, 10 yıldır süren kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutacak önemli bir yeni bilgiyi ortaya çıkardıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında antik çağın en hareketli limanını, Roma karakterinde 11 bin kişilik bölgenin en büyük tiyatrosunu, klasik çağda Likya'nın en özel kaya mezarlarını barındıran Myra'yı ve Limanı Andriake'yi bilime, kültüre, tarihe ve turizme kazandırdıklarını anlatan Çevik, kısa zamanda büyük hedefleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Çevik, şunları kaydetti:

"Arkeoloji dünyasında çok da kolay nasip olmayacak şekilde kısa zamanda önemli bir bölümünü ortaya çıkardık. Devlet, akademi ve halk üç ayağını güçlü şekilde birlikte tutarak, kıymetli bir ekiple çalıştık. Myra'nın çok küçük bir kısmını ortaya çıkarabildik. Jeofizik çalışmalarımız, Demre'nin altında 1,5 kilometre çapında kocaman bir şehrin yattığını gösteriyor. Demre'nin altında, binlerce yıldır katmanlı olarak yatan müthiş bir yerleşim var. Tiyatro kazılarında, Demre yürüme düzlemiyle Roma dönemi orijinal zemini arasında 9,5 metre kot farkı var. Derin alüvyon örtü altında büyük bir bilgi rezervi bizi bekliyor. Bu nedenle Myra'yı 'Anadolu Pompeisi' olarak nitelendiriyorum."