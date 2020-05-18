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Tarım arazilerine atılan zirai ilaç atıkları tehlike saçıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.05.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı Erhan Özbek, zirai ilaç atıklarının tehlike saçtığını bildirdi.Sahada gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Erhan Özbek, ’’İlçemiz bir tarım bölgesi, dolayısıyla tarım ilaçları çok kullanılıyor.

Tarım arazilerine atılan zirai ilaç atıkları tehlike saçıyor

Kütahya’nın Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı Erhan Özbek, zirai ilaç atıklarının tehlike saçtığını bildirdi.
Sahada gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Erhan Özbek, ’’İlçemiz bir tarım bölgesi, dolayısıyla tarım ilaçları çok kullanılıyor. Çevremize rastgele atılan plastik ilaç kutuları tabiatı kirletiyor. Zirai mücadele ilaçlarının boş ambalajlarını tarla kenarlarına ya da çeşme başlarına atmayarak doğayı ve çevreyi koruyunuz. Uygulama sırasında boşalan ilaç ambalajlarını üç kez temiz su ile çalkalayarak temizleyiniz. Çalkalama suyunu ilaçlama makinesinin deposuna boşaltınız. Temizlenmiş boş ilaç ambalajlarını ayrı bir torbada veya kutuda muhafaza ediniz. Biriktirdiğiniz üçlü yıkamaya tabi tutulmuş boş ilaç ambalajlarını bakanlık tarafından belirli yerlere yerleştirilmiş olan toplama konteynırlarına ya da ilgili toplayıcı kurumlara götürerek teslim ediniz. Üçlü yıkama yapılarak temizlenen ilaç ambalajları tehlikeli atık sayılmadığından geri dönüşümleri yapılabilmektedir. Bu işlemi yaparak milli ekonomiye katkı sağlayınız’’ diye konuştu.

Tarım arazilerine atılan zirai ilaç atıkları tehlike saçıyor

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