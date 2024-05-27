"Tarım Cebimde" ile 3 adımda kurbanlık sorgulama

Konu hakkında açıklamada bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mobil uygulaması ’Tarım Cebimde’ üzerinden kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, yaklaşan Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurban ibadetini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda, Bakanlığın geliştirdiği ’Tarım Cebimde’ uygulaması, vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkân sağlıyor. Öncelikle mobil uygulama mağazalarından ’Tarım Cebimde’ mobil uygulaması cep telefonuna indirilir. Herkese açık ’Hayvansal Üretim’ ana menüsünden ’Küpe Sorgulama’ alt menüsü seçilir. Gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek ’Sorgula’ butonuna tıklanır. Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgilerin görülebilir" dedi.

Ayrıca müdürlük teknik elemanlarının Kurban Bayramı için çalışmalara hız verdiğini ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirten Şahin, "İl müdürlüğümüz ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor" diye konuştu.





