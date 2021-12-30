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Tarım Kredi Kooperatif Market'in 703'üncü şubesi Bozüyük'te açıldı

30.12.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "Hedefimiz mart ayı sonu gibi 1000 rakamını kolaylıkla yakalamak"

BİLECİK (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 703'üncü şubesi, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, açılışta, hizmete giren marketin hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl sonunda 700 marketi hizmete almayı hedeflediklerini hatırlatan Poyraz, "Bugün elhamdülillah Bozüyük'ümüzde 703'üncü marketi açıyoruz. Bugün aynı anda Türkiye'nin farklı bölgelerinde tahminim 10'dan fazla bir market açılışımız var. Yarınkilerle birlikte biz bu rakamı 730 gibi kapatacağız. Hedefimiz mart ayı sonu gibi 1000 rakamını kolaylıkla yakalamak." dedi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ise Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticiyle tüketici arasında çok önemli bir köprü olduğunu vurguladı.

Marketin, güvenilir ve makul alışverişin adresi haline geldiğini vurgulayan Kızılkaya, "Oluşturdukları istihdam, piyasaya getirdikleri dinamizm ve tüketiciye sağladıkları avantajdan dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Kızılkaya, Poyraz ve beraberindekiler marketi gezdi.

Açılış törenine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve davetliler katıldı.

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