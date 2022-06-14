Tarım lisesi öğrencileri Kaman cevizi ve yöresel ürünler yetiştiriyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki tarım lisesinde bilimsel yöntemlerle tarım ve hayvancılığı öğrenen öğrenciler, bölgeye özgü coğrafi işaret tescilli Kaman cevizinin yanı sıra yöresel ürünler de üretiyor.

Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 38 öğrenci, öğretmenlerinin gözetiminde coğrafi tescilli Kaman cevizi başta olmak üzere nohut, üzüm, patates gibi sebze ve meyveler yetiştiriyor, geleneksel yöntemlerle pekmez ve salça üretiyor.

Çalışmalarının karşılığında aldıkları döner sermaye ücretiyle de aile bütçelerine katkı yapan öğrenciler, tarım ve hayvancılıkta tecrübe kazanarak kendi işlerini kurmayı planlıyor.

Öğrenciler, yerli tohumlarla yaptıkları üretimle de yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarılmasına katkı sağlıyor.

- Üç uygulama bahçesinde üretim yapılıyor

Lisenin müdürü Türker Korkut, AA muhabirine, 2010 yılında açılan 3 uygulama bahçesinde cevizden üzüme, domatesten mantara ve tahıl ürünlerine kadar çok farklı alanda üretim yaptıklarını söyledi.

Kurdukları seralarda ve bahçelerde öğrencilere modern tarım tekniklerini öğrettiklerini belirten Korkut, laboratuvarlarda toprak analizleriyle gübreleme konusunda hem bölge çiftçisine katkı yaptıklarını hem de öğrencileri bilinçlendirdiklerini dile getirdi.

Korkut, ürünlerinin tamamen doğal olması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü anlatarak, "Toprağın hangi bileşeni eksikse burada tespit edip bilinçli gübreleme yapıyoruz. Ürünler doğal ve lezzetli oluyor. Dolayısıyla ceviz dalında, patates de tarlada hemen bitiyor." dedi.

Coğrafi işaret tescilli Kaman cevizine ayrı önem verdiklerini vurgulayan Korkut, "Bölgesel coğrafi işaret alan Kaman-1 cevizini yaşatmak istiyoruz. Her yıl 500 civarında tohumdan ceviz yetiştiriyoruz. Aşılama yaşı gelen cevizleri Kaman cevizi ile aşılayarak genetik yapısını korumaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bize büyük bir rağbet gösteriyor, ceviz fidanlarını okuldan alabiliyorlar." diye konuştu.

- Öğrenciler geleceklerini meslek lisesiyle planlıyor

Lise 3. sınıf öğrencilerinden Enes Selçuk da doğru tarım teknikleri ve hayvancılığı öğrendiklerini anlatarak, "Öğrendiklerimizi bahçemizde uyguluyoruz. Eğitim sırasında elde ettiğimiz gelirle de ailelerimize katkı sağlıyoruz. Burada öğrendiklerimle yatırım yapacağım, kendime iş kuracağım." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Samet Göçmen ise tarım sektöründe iş kurmayı istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ailem çiftçi olduğu için tarım lisesini seçtim. Kendi bahçelerimiz var. Okulumuzda kendimi yetiştirdim. İleride de ziraat alanında kendi işimi kurmak istiyorum. Burada ceviz aşılamasını öğrendim. Önceden bizim bahçemizde başkaları yapardı. Ben izlerdim sadece. Şimdi ben öğrendim, bahçemizdeki cevizleri aşılıyorum."

