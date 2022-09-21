YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

21.09.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

HAKKARİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Hakkari'de açılışa katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Gizligider, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'la bir araya geldikten sonra Yeni Mahalle'de domates salçası yapan kadınları ziyaret etti.

Ocağa konulan kazanda kaynatılan domatesleri karıştırarak elde edilen salçanın tadına bakan Gizligider, ardından harita ve mühendislik bürosunun açılışına katıldı.

Esnafı ziyaret eden, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen ve Meydan Medresesi'ni gezen Gizligider, Golazüryan tesislerinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında yapılan Organik Tarım Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Gizligider, yaptığı konuşmada, Hakkari'nin turizm potansiyelini önce Türkiye'ye sonra da dünyaya açmaları gerektiğini söyledi.

Kentin güzelliklerine hayran kaldıklarını dile getiren Gizligider, şunları kaydetti:

"Sizler bu güzelliklerin içinde yaşadığınız için normal geliyor ama dışardan gelenler ağzı açık şekilde bu harika dağları gözlemliyor. Huzur olursa bereket olur, mutluluk olur, saadet olur. Şimdi genetik mühendisliği, tıp fakültelerine öğrenci gönderiyoruz. Bir süre sonra Hakkari'den çıkmış gençlerimiz bu ülkeyi yönetecek. Geçmişte de oldu, bundan sonra da olacak. Allah'a şükür millet devletiyle artık tam kenetlendi, yekvücut oldu. Bu hizmetlerin çok daha fazlası peyderpey yapılır. İnşallah bu pırıl pırıl parlayan şehrimiz tüm ülkemize, dünyaya örnek olur. Buranın açılışında bulunmaktan ayrıca mutlu olduk. İnşallah biz de Hakkari'nin bütün hizmetlerinin Ankara'da takipçisi olacağımızın sözünü verelim."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık ise kentin her alanda daha yaşanabilir hale geldiğini, tarihinin en güzel dönemini yaşadığını aktardı.

Yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi veren Akbıyık, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.

Daha sonra Merzan Mahallesi'nde taziyeye katılan Gizligider, kent merkezindeki halı sahada gerçekleştirilen düğün törenine iştirak etti, vatandaşlarla halay çekti.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan ve bazı kurum amirlerinin eşlik ettiği Gizligider, programların ardından kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de konuştu:Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de konuştu:
Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildiSamsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildi
Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdıIsparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari ziyaret

Hakkari Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:45
Öğle
12:03
İkindi
15:30
Akşam
18:12
Yatsı
19:28
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.