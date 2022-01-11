YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Muş'ta STK temsilcileriyle buluştu:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Muş'ta STK temsilcileriyle buluştu:

11.01.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Muş'u çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün. İnşallah o potansiyeli harekete geçirip Muş'u çok verimli bir coğrafyamıza dönüştüreceğiz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Muş'u çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün. İnşallah o potansiyeli harekete geçirip Muş'u çok verimli bir coğrafyamıza dönüştüreceğiz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Muş'a gelen Tunç, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Tunç, toplantıda yaptığı konuşmada, Muş'taki tarım arazilerinin yüzde 80'inin ova kapsamında yer almasının çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Bu avantajların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Muş, küçükbaş hayvancılığın merkezi olan yerlerden birisi. Küçükbaş hayvancılıkta, Ziraat Bankasının Türkiye'ye uyguladığı meslek programını Muş'ta da hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Hayvancılığı da geliştireceğiz. Muş'ta ürünlerin markalaşması konusunda balda büyük bir potansiyel var. Muş balı, gün geçtikçe değerini artıran tarımsal bir gıda olma yolunda ilerliyor. Bu sevindirici bir durum. İnşallah sütten elde edilen ürünlerin de markalaşarak Türkiye pazarına girmesi temennimiz olacaktır. Bunların hepsinin başında suyun toprakla buluşması gerekiyor. Muş, sudan yararlanmalı. Su kaynakları var. Muş'u çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün. İnşallah o potansiyeli harekete geçirip Muş'u çok verimli bir coğrafyamıza dönüştüreceğiz."

Daha sonra Tunç, Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Mehmet Kilci'nin eşlik ettiği Tunç, ziyaretlerin ardından kara yoluyla Bitlis'e geçti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Tırın çarpması sonucu yaralanan ata, Muş Valisi Gündüzöz sahip çıktıTırın çarpması sonucu yaralanan ata, Muş Valisi Gündüzöz sahip çıktı
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:28
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:42
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.