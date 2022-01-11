Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Muş'ta STK temsilcileriyle buluştu:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Muş'u çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün. İnşallah o potansiyeli harekete geçirip Muş'u çok verimli bir coğrafyamıza dönüştüreceğiz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Muş'a gelen Tunç, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Tunç, toplantıda yaptığı konuşmada, Muş'taki tarım arazilerinin yüzde 80'inin ova kapsamında yer almasının çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Bu avantajların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Muş, küçükbaş hayvancılığın merkezi olan yerlerden birisi. Küçükbaş hayvancılıkta, Ziraat Bankasının Türkiye'ye uyguladığı meslek programını Muş'ta da hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Hayvancılığı da geliştireceğiz. Muş'ta ürünlerin markalaşması konusunda balda büyük bir potansiyel var. Muş balı, gün geçtikçe değerini artıran tarımsal bir gıda olma yolunda ilerliyor. Bu sevindirici bir durum. İnşallah sütten elde edilen ürünlerin de markalaşarak Türkiye pazarına girmesi temennimiz olacaktır. Bunların hepsinin başında suyun toprakla buluşması gerekiyor. Muş, sudan yararlanmalı. Su kaynakları var. Muş'u çok yüksek bir noktaya taşımak mümkün. İnşallah o potansiyeli harekete geçirip Muş'u çok verimli bir coğrafyamıza dönüştüreceğiz."

Daha sonra Tunç, Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı Mehmet Kilci'nin eşlik ettiği Tunç, ziyaretlerin ardından kara yoluyla Bitlis'e geçti.

