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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Konya'da sektör temsilcileriyle görüştü

23.07.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Konya'da sektör temsilcileriyle görüştü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Konya'nın Ereğli ilçesinde sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Yumaklı, Ereğli Bahri Dağdaş Ereğli Şeker Fabrikası'nda düzenlenen programda, üretimin devam etmesinin ilk öncelikleri olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "Dolayısıyla son dönemde buğdaydan başlayarak farklı ürün kategorilerine memleket için stratejik olarak üreticilerin maliyetlerini bir şekilde karşıladık. Buna aynı şekilde devam edeceğiz, hem tarım için hem hayvancılık için. Şu an devam eden hasat bereketli olsun." dedi.

Programa AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Muhittin Şahin ile bazı sektör temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Başkanlaığını ve Ereğli Pancar Ekiciler Kooperatifini ziyaret etti.

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