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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bodrum yangını kontrol altına alındı"

11.08.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bodrum yangını kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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