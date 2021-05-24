Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklıkla mücadeleye dikkati çekti:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen yıl bildiğiniz gibi ciddi bir meteorolojik kuraklık yaşadık ama bu barajlarımız, takviye ve sulama tesislerimiz sayesinde de meteorolojik olan kuraklığı, tarımsal kuraklığa çevirmedik. Hakeza geçen yıl bu kuraklığa rağmen Cumhuriyet tarihinde üretim rekorlarını kırma şansımız oldu. Yine bu sene kuraklıkla mücadele ediyoruz ve bundan sonra da her yıl kuraklıkla mücadele edeceğiz." dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Reyhanlı Barajı takviye tesisleri şantiyesinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pakdemirli, inceleme yaptıkları alanın, Amik Ovası'nın sulanması için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda 275 olan baraj sayısını 875'e çıkardıklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu inanılmaz bir performans. Böylelikle geçen yıl bildiğiniz gibi ciddi bir meteorolojik kuraklık yaşadık ama bu barajlarımız, takviye ve sulama tesislerimiz sayesinde de meteorolojik olan kuraklığı, tarımsal kuraklığa çevirmedik. Hakeza geçen yıl bu kuraklığa rağmen Cumhuriyet tarihinde üretim rekorlarını kırma şansımız oldu. Yine bu sene kuraklıkla mücadele ediyoruz ve bundan sonra da her yıl kuraklıkla mücadele edeceğiz. Önemli olan bu ve bunun gibi tesislerin sayısını en hızlı şekilde vatandaşımızla, çiftçimizle, üreticimizle buluşturmak. Bozkırla yeşilin savaşında, yeşilin kazanacağı şekilde onları kazandırmanın yollarına bakmamız lazım. Hepimizin içinden geldiği Anadolu köylüsü, mahsul olmadığı zaman, kuraklık olduğu zaman hem kendi açtı, hem de hayvanı açtı. Şimdi son 20 yılda yapılan bu yatırımlar sayesinde Anadolu köylüsü para kazanıyor, bereketine bereket katıyor."